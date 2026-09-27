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Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de lei

Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de leiTragerile loto Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Patru bilete au adus câștiguri importante la tragerile loto organizate duminică, 27 septembrie. Premiile acordate la Joker, Noroc și Loto 5/40 au însumat 272.295,56 de lei, iar trei dintre biletele câștigătoare au fost jucate prin intermediul platformelor online.

Loteria Română a anunțat duminică seară rezultatele și principalele premii acordate la tragerile zilei. Singurul bilet dintre cele patru cumpărat dintr-o agenție fizică a fost jucat în Miroslava, județul Iași.

Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40

La tragerea Joker au fost înregistrate două câștiguri de categoria a III-a. Fiecare premiu a avut valoarea de 60.181,40 de lei.

Unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro.

Cel de-al doilea bilet a fost cumpărat dintr-o agenție loto din Miroslava, județul Iași. Valoarea cumulată a celor două premii de categoria a III-a de la Joker a ajuns astfel la 120.362,80 de lei.

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loto / sursa foto: arhiva EVZ

Peste 84.000 de lei câștigați la Noroc

Un alt premiu important a fost acordat la tragerea Noroc. Premiul de categoria a III-a a avut o valoare de 84.647,76 de lei.

Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Dintre cele patru câștiguri importante anunțate duminică seară de Loteria Română, acesta a fost premiul individual cu cea mai mare valoare.

Și tragerea Loto 5/40 a adus un câștig important. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 67.285 de lei, a fost adjudecat cu un bilet cumpărat online. Biletul a fost jucat prin platforma oficială bilete.loto.ro.

Trei dintre cele patru bilete au fost jucate online

În total, cele patru câștiguri anunțate de Loteria Română la Joker, Noroc și Loto 5/40 au însumat 272.295,56 de lei. Trei dintre biletele câștigătoare au fost jucate prin canale digitale.

Două au fost cumpărate prin aplicația AmParcat.ro, iar unul prin platforma oficială bilete.loto.ro. Singurul bilet cumpărat dintr-o agenție fizică menționată de Loteria Română a fost cel jucat în Miroslava, județul Iași.

Acesta a adus unul dintre cele două premii de categoria a III-a la Joker, fiecare în valoare de 60.181,40 de lei.

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