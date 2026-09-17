TAROM împlinește vineri, 18 septembrie, 72 de ani de la înființare. Compania marchează aniversarea printr-o ofertă de 72 de euro pentru bilete dus-întors către mai multe destinații interne, în perioada de vânzare 14-18 septembrie 2026. În paralel, operatorul aerian a început o etapă de modernizare a flotei, prin introducerea aeronavelor Boeing 737 MAX.

Oferta aniversară este valabilă pentru zborurile către Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava și Timișoara, pentru călătorii începând din 15 octombrie 2026. Pentru Arad, biletele la 72 de euro pot fi folosite pentru călătorii în perioada 2-22 noiembrie 2026.

Tariful aniversar include toate taxele, un bagaj de mână și un obiect personal, cu maximum 8 kilograme în total, precum și check-in gratuit, atât online, cât și la aeroport.

Oferta este disponibilă doar pentru anumite zboruri TAROM și pentru un număr limitat de locuri. Biletele sunt emise în clasa tarifară Economy Promo – W.

Pentru călătoriile dus-întors se aplică o durată minimă de ședere de două zile sau o noapte de sâmbătă spre duminică, iar durata maximă este de 14 zile. Biletele cumpărate prin această ofertă nu pot fi rambursate, transferate sau modificate.

Aniversarea de 72 de ani vine într-o perioadă în care TAROM își modernizează flota. Compania a introdus în septembrie primul Boeing 737 MAX, model care face parte dintr-un lot de patru aeronave ce vor fi livrate etapizat până în 2027.

Primul Boeing 737-8 a intrat în flota companiei pe 12 septembrie și este primul avion Boeing nou introdus de TAROM. Aeronava este operată în regim de leasing, iar reînnoirea flotei face parte din planul de restructurare al companiei.

Prima aeronavă poartă numele „Mircea Lucescu”. Cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX va purta numele „Ivan Patzaichin”, TAROM anunțând această alegere în luna august.

Compania susține că noile aeronave sunt parte a planului de creștere a eficienței operaționale, optimizare a rutelor și îmbunătățire a experienței pasagerilor.

Conducerea companiei anunță, de asemenea, o schimbare a abordării comerciale, cu accent pe serviciile oferite pasagerilor pe parcursul întregii călătorii, de la interacțiunea cu compania și serviciile de la sol până la experiența de la bord.

„Cei 72 de ani ai TAROM înseamnă, înainte de toate, oamenii care au construit această companie și milioanele de pasageri care ne-au acordat încrederea lor”, a declarat directorul general al TAROM, Cristian Anghel.

Potrivit acestuia, compania urmărește să dezvolte servicii adaptate așteptărilor actuale ale pasagerilor și să își consolideze conexiunile aeriene.

„Este o istorie pe care o respectăm, dar aniversarea este în egală măsură despre ceea ce construim de aici înainte”, a mai declarat Cristian Anghel.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în 1954 și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Transportatorul național al României este membru al alianței SkyTeam din 25 iunie 2010 și al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.

TAROM are în prezent o flotă de 13 aeronave și operează, cu aeronave proprii sau prin parteneri code-share, peste 50 de destinații.

La 72 de ani de la înființare, compania își marchează aniversarea prin oferta de 72 de euro, în timp ce procesul de înnoire a flotei continuă prin introducerea noilor Boeing 737 MAX.