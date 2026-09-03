Primul Boeing 737 MAX destinat flotei TAROM este preluat joi, 3 septembrie, de echipajele companiei de la sediul Boeing din Seattle. Aeronava Boeing 737-8 va fi adusă în România într-un zbor special, în două etape, cu escală la Keflavík, în Islanda, şi va purta numele „Mircea Lucescu”.

Două echipaje TAROM, formate din piloţi, membri ai echipajului de cabină şi experţi tehnici, participă la preluarea aeronavei şi la zborul acesteia spre România. Înaintea livrării, experţii tehnici ai companiei efectuează evaluările necesare.

După preluarea de la Boeing, aeronava va parcurge traseul Seattle – Keflavík – Bucureşti şi este aşteptată să ajungă în România în zilele următoare.

Boeing 737-8 va deveni primul Boeing 737 MAX din flota TAROM. Aeronava va purta numele „Mircea Lucescu”, alegere prezentată de companie ca având o semnificaţie simbolică pentru noua etapă a operatorului aerian.

Directorul general al TAROM, Cristian Anghel, a declarat că momentul preluării aeronavei reprezintă şi o recunoaştere a rolului echipajelor implicate.

„Astăzi nu este doar despre preluarea unei aeronave. Este despre oamenii care au responsabilitatea de a o aduce în România şi despre încrederea pe care TAROM o pune în experienţa şi profesionalismul lor. Sunt două echipaje care reunesc zeci de ani de experienţă şi mii de ore de zbor, dar şi poveşti personale care arată cât de puternică este legătura dintre oamenii noştri şi această profesie”, a declarat Cristian Anghel.

El a precizat că primul Boeing 737 MAX care intră în flota TAROM reprezintă un pas important pentru companie şi a menţionat alegerea numelui „Mircea Lucescu”.

„Este un nou avion, dar şi un nou început pentru TAROM”, a mai declarat directorul general al companiei.

Directorul de Zbor al TAROM, Cătălin Prunariu, a descris călătoria aeronavei de la Seattle la Bucureşti drept o misiune în care sunt implicaţi membri ai companiei cu experienţă în aviaţie.

„De la Seattle la Bucureşti, primul Boeing 737 MAX TAROM nu călătoreşte doar spre noua sa casă. Călătoreşte alături de o echipă de oameni pentru care aviaţia înseamnă, deopotrivă, profesie, responsabilitate şi multă pasiune”, a afirmat Cătălin Prunariu.

Prima etapă a zborului special, între Seattle şi Keflavík, este operată de comandantul Cătălin Prunariu, director de zbor al TAROM, alături de comandanţii instructori Alexandru Scărlătescu şi Alexandru Dobre.

Din echipaj fac parte şi instructorii de zbor Viviana Negru şi Daniela Cristescu, şeful de cabină Rodica Hidioşeanu şi însoţitorul de bord Oana Buleac.

Cătălin Prunariu are peste trei decenii de experienţă în aviaţie. Şi-a început activitatea ca pilot sportiv la Aeroclubul României şi a devenit pilot de înaltă acrobaţie pe Extra 300L. Timp de 12 ani a fost membru al formaţiei „Hawks of Romania”.

În cei 17 ani petrecuţi în compania naţională de transport aerian, Prunariu a ocupat succesiv funcţiile de copilot, comandant, instructor şi examinator pe ATR, iar ulterior a devenit comandant de Boeing 737.

Alexandru Scărlătescu, comandant instructor, are 18 ani de activitate la TAROM şi aproximativ 14.000 de ore de zbor. Înainte de aviaţia civilă a fost pilot militar pe aeronave C-130 Hercules. Potrivit companiei, pasiunea pentru zbor a început în copilărie şi s-a transformat într-o carieră construită în jurul disciplinei şi experienţei.

La bord se află şi Alexandru Dobre, comandant instructor Boeing 737, care are 17 ani de activitate la TAROM şi aproximativ 14.000 de ore de zbor. A început să fie atras de aviaţie la aerodromul Clinceni, unde, în copilărie, privea avioanele împreună cu tatăl său, pilot.

La 16 ani a devenit pilot sportiv, iar ulterior a ajuns comandant instructor pentru piloţii TAROM.

Viviana Negru este instructor de zbor şi lucrează la TAROM din 2009. Ea a acumulat peste 10.000 de ore de zbor şi a lucrat de-a lungul carierei pe aeronave ATR, Boeing 737 şi Airbus A310.

Daniela Cristescu, instructor de zbor şi angajată TAROM de 21 de ani, şi-a început cariera la vârsta de 26 de ani. Alegerea profesiei a fost influenţată şi de mama sa, care a lucrat timp de 32 de ani în aviaţie.

Rodica Hidioşeanu este şef de cabină şi are 31 de ani de activitate la TAROM, precum şi peste 15.000 de ore de zbor. Parcursul său în companie a început în 1995.

Pentru însoţitorul de bord Oana Buleac, participarea la aducerea noului Boeing are şi o componentă familială. Tatăl său, fost comandant instructor TAROM, a adus în România, în 1994, un Boeing 737-300. Peste trei decenii mai târziu, Oana Buleac participă la aducerea unei noi generaţii de aeronave în flota companiei.

A doua etapă a zborului, Keflavík – Bucureşti, va fi operată de comandanţii instructori Alexandru Fodor şi Bogdan Rolnic. Din echipajul acestei etape fac parte şefii de cabină Diana Barboi şi Antonia Vovec, precum şi însoţitorii de bord Andreea Otava şi Alin Rizu.

Alexandru Fodor are 22 de ani de activitate la TAROM şi aproximativ 16.000 de ore de zbor, dintre care peste 12.000 în calitate de comandant. Este comandant instructor examinator pe Boeing 737 şi comandant al detaşamentului B737.

Bogdan Rolnic, comandant instructor Boeing 737, are peste 17.000 de ore de zbor şi lucrează la TAROM din 2007. Şi-a început cariera pe MD-80, apoi a continuat pe Boeing 737, cea mai mare parte a activităţii sale profesionale desfăşurându-se în cadrul TAROM.

Diana Barboi, şef de cabină şi angajată a companiei din 2008, are aproximativ 13.000 de ore de zbor.

Antonia Vovec lucrează la TAROM din 2017 şi are aproximativ 7.000 de ore de zbor. Ea şi-a descoperit pasiunea pentru aviaţie în copilărie, la Aeroportul Băneasa.

Andreea Otava este însoţitor de bord şi lucrează de aproximativ 10 ani la TAROM, având peste 7.000 de ore de zbor.

Alin Rizu face parte de aproximativ patru ani din echipa TAROM. Înainte de activitatea la bord a lucrat în Biroul de Operaţiuni Sol, experienţă care i-a oferit o perspectivă asupra etapelor şi oamenilor implicaţi în operarea unui zbor.

Procesul de preluare a primului Boeing 737 MAX implică şi patru specialişti din zona tehnică a TAROM, care au participat la proiect încă din etapele iniţiale.

Costinel Bucur şi-a început activitatea în cadrul laboratoarelor electronice şi de componente de bord, iar din 2019 lucrează în Departamentul de Întreţinere Linie, Secţia Boeing. În 2026 a finalizat pregătirea pentru Boeing 737 MAX şi participă acum la procesul de preluare a aeronavei.

„Este un moment de care sunt mândru şi pe care îl consider o etapă importantă în parcursul meu profesional”, a declarat Costinel Bucur.

Lilian Carac, şef Birou Componente, face parte din echipa tehnică a TAROM din 2018, după o carieră în zona tehnică şi de inginerie aerospaţială. Din 2022 coordonează activitatea Biroului Componente, inclusiv documentaţia tehnică, programele de întreţinere şi suportul tehnic pentru organizaţia de mentenanţă.

Participarea la preluarea Boeing 737 MAX reprezintă pentru el prima experienţă de acest fel şi presupune, între altele, analiza şi verificarea documentelor tehnice aferente livrării aeronavei.

Răzvan Văcăreanu, Boeing Engineering Manager, este implicat încă de la început în proiectul introducerii noilor aeronave Boeing 737 MAX în flotă. După anii de pregătire pentru acest moment, el consideră că efortul echipei se concretizează odată cu preluarea aeronavei.

Pentru Văcăreanu, noile aeronave reprezintă un pas către un zbor mai eficient şi către dezvoltarea companiei.

Marin Ionuţ Bogdan, inginer şi şef de tură Line Maintenance în cadrul TAROM Tehnic, lucrează în companie din august 2009. Preluarea Boeing 737 MAX este prima sa experienţă de acest fel şi reprezintă, potrivit companiei, rezultatul anilor de muncă şi al activităţii desfăşurate în domeniul aviaţiei.

Primul Boeing 737 MAX din flota TAROM va ajunge în România după zborul Seattle – Keflavík – Bucureşti, urmând să intre în etapa de pregătire pentru operarea în cadrul companiei.