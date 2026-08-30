Los Angeles construiește primul vertiport din centrul orașului. Taxiurile aeriene sunt pregătite pentru Olimpiada din 2028 Los Angeles va dezvolta primul vertiport anunțat în centrul orașului, la complexul L.A. LIVE, într-un proiect destinat taxiurilor aeriene electrice și pregătirilor pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2028, potrivit Archer Aviation.

Proiectul este realizat de compania de sport și divertisment AEG împreună cu Archer Aviation, producătorul aeronavei electrice cu decolare și aterizare verticală Midnight.

Noul punct de decolare și aterizare ar urma să devină parte dintr-o rețea mai amplă de transport aerian urban, gândită pentru a oferi o alternativă la deplasările prin traficul aglomerat din zona metropolitană a Los Angelesului.

AEG și Archer au anunțat pe 24 august 2026 un parteneriat multianual pentru dezvoltarea vertiportului la L.A. LIVE, unul dintre cele mai importante complexe de sport și divertisment din centrul orașului Los Angeles.

Zona se află în apropierea Los Angeles Convention Center și a Crypto.com Arena. Archer va deveni, prin acest acord, partenerul exclusiv pentru taxiuri aeriene al complexului.

Potrivit companiilor, studiul inițial de fezabilitate a fost deja finalizat și a analizat aspecte precum utilizarea terenului, spațiul aerian, disponibilitatea energiei electrice și impactul asupra comunității.

Urmează o etapă dedicată modului în care ar putea funcționa serviciul și experienței pasagerilor. Proiectul va necesita însă dezvoltarea infrastructurii și parcurgerea etapelor de autorizare necesare înainte de intrarea în exploatare.

Anunțul vine în contextul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Los Angeles din 2028.

Archer Aviation a fost desemnată în 2025 furnizorul oficial de taxiuri aeriene pentru LA28 și Team USA. Compania intenționează să integreze aeronavele sale în transportul unor spectatori, invitați și participanți, dar și să dezvolte puncte de decolare și aterizare în apropierea unor locații importante pentru competiție.

Zona centrală a orașului va avea un rol important în timpul competiției. Districtul Downtown Los Angeles este programat să găzduiască 18 discipline olimpice și paralimpice, iar L.A. LIVE ar putea deveni unul dintre punctele centrale ale rețelei de mobilitate aeriană planificate pentru eveniment.

Taxiurile aeriene propuse pentru rețeaua din Los Angeles sunt bazate pe Midnight, aeronava electrică de tip eVTOL dezvoltată de Archer Aviation.

Modelul este proiectat pentru zboruri urbane și regionale scurte și poate transporta până la patru pasageri, pe lângă pilot. Archer estimează că rețeaua sa ar putea permite traversarea unor zone din Los Angeles în aproximativ 10-20 de minute, în condițiile în care aceleași trasee pot dura o oră sau mai mult pe șosea.

Compania promovează Midnight ca o alternativă electrică la elicopterele tradiționale, cu un nivel mai redus de zgomot și fără emisii directe în timpul operării.

Vertiportul de la L.A. LIVE nu este gândit ca o instalație izolată. Archer a anunțat anterior planuri pentru o rețea în zona Los Angeles care să includă puncte precum SoFi Stadium, University of Southern California și Hollywood Burbank Airport.

Aeroportul Hawthorne, achiziționat recent de companie, este prevăzut să devină centrul operațional al rețelei. Planurile prezentate anterior pentru LA28 au inclus și conexiuni către zone precum Aeroportul Internațional Los Angeles, Orange County și Santa Monica.

Pentru oraș, miza este importantă: Jocurile Olimpice vor aduce milioane de vizitatori, într-o regiune deja cunoscută pentru distanțele mari și traficul intens.

Taxiurile aeriene nu sunt prezentate ca o soluție care să înlocuiască transportul rutier sau rețeaua de transport public. În prima etapă, acestea ar urma să ofere o alternativă rapidă pentru anumite trasee și pentru deplasări între puncte-cheie ale orașului.

Succesul proiectului va depinde însă de mai mulți factori, inclusiv certificarea aeronavelor, autorizarea operațiunilor, dezvoltarea infrastructurii și capacitatea rețelei de a funcționa în siguranță într-unul dintre cele mai complexe spații aeriene urbane din Statele Unite.

Pentru moment, vertiportul de la L.A. LIVE reprezintă unul dintre cele mai concrete proiecte anunțate pentru introducerea taxiurilor aeriene electrice în centrul Los Angelesului. Dacă planurile vor fi realizate până în 2028, Jocurile Olimpice ar putea deveni una dintre primele mari competiții sportive în care mobilitatea aeriană electrică va fi testată la scară urbană.