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Încă un miliard de dolari de la NASA pentru SpaceX. Ce trebuie să facă compania lui Musk

Încă un miliard de dolari de la NASA pentru SpaceX. Ce trebuie să facă compania lui MuskSpaceX. Sursa foto: Instagram/ spacex
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NASA a acordat SpaceX un contract suplimentar în valoare de 946 de milioane de dolari pentru trei misiuni cu astronauți către Stația Spațială Internațională (ISS), extinzând colaborarea cu compania până în 2030.

SpaceX va ajunge la 17 misiuni cu echipaj pentru NASA

În urma noii înțelegeri, compania SpaceX va ajunge la un total de 17 misiuni cu echipaj contractate de NASA, iar valoarea totală a acordului crește la 5,92 miliarde de dolari.

Noul contract acoperă întregul proces al misiunilor, de la pregătirea astronauților și a capsulelor la sol până la lansare, operațiunile desfășurate în spațiu, revenirea echipajelor pe Pământ și recuperarea navelor. SpaceX va transporta, de asemenea, provizii către stație.

Capsula Crew Dragon va rămâne conectată la ISS pe durata misiunii, astfel încât să poată fi utilizată și ca vehicul de evacuare în cazul unei situații de urgență.

SpaceX, principalul transportator al astronauților NASA

NASA a ales SpaceX și Boeing în 2014 pentru dezvoltarea unor sisteme capabile să transporte astronauți către ISS, după retragerea programului Space Shuttle. Obiectivul era ca Statele Unite să își refacă propria capacitate de transport al echipajelor și să reducă dependența de navele rusești Soyuz.

Stația Spațială Nasa

Stația Spațială Nasa. Sursă foto: nasa.gov

SpaceX a primit aprobarea NASA pentru zborurile cu astronauți în noiembrie 2020 și a devenit ulterior principalul furnizor pentru rotația echipajelor de pe ISS. Sistemul folosește capsula Crew Dragon și racheta Falcon 9 și poate transporta până la patru astronauți, alături de provizii.

Boeing, a doua opțiune

În același timp, NASA încearcă să păstreze Boeing ca a doua opțiune pentru transportul echipajelor. Nava Starliner a întâmpinat probleme în timpul testului cu echipaj din 2024, iar NASA a decis ca aceasta să revină pe Pământ fără astronauți.

Butch Wilmore și Suni Williams, care trebuiau să petreacă aproximativ zece zile pe ISS, au revenit în cele din urmă cu o capsulă SpaceX Dragon, după o ședere de peste nouă luni în spațiu.

NASA consideră importantă existența a doi furnizori americani, astfel încât o problemă tehnică la una dintre nave să nu afecteze accesul astronauților americani la stația orbitală.

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