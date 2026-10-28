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De ce le cer guvernele oamenilor să aibă bani cash și radio cu manivelă

De ce le cer guvernele oamenilor să aibă bani cash și radio cu manivelăBani. Sursa foto: Dreamstime
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Tot mai multe guverne le recomandă cetățenilor să-și pregătească rezerve de apă, alimente, bani cash și echipamente de bază pentru situații de urgență, potrivit unei analize realizate de Il Messagero.

De la bani în numerar la radio cu manivelă

Măsurile urmăresc pregătirea populației pentru pene de curent, dezastre naturale, atacuri informatice și întreruperi ale serviciilor esențiale, însă perioada recomandată diferă de la o țară la alta.

În Marea Britanie, campania „Be Ready”, lansată pe 22 octombrie, îndeamnă gospodăriile să aibă provizii suficiente pentru 72 de ore. Autoritățile recomandă trei litri de apă potabilă pe zi pentru fiecare persoană, alimente neperisabile și produse esențiale.

Un element important este radioul cu manivelă, lanternă și port USB, care poate permite recepționarea informațiilor oficiale în cazul unei pene de curent. Un kit de bază costă între 75 și 100 de lire sterline, fără alimente.

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Germania cere populației să aibă provizii pentru zece zile

Germania recomandă provizii pentru cel puțin zece zile, în timp ce Franța, Suedia și Danemarca indică perioade cuprinse între trei și șapte zile. Lista echipamentelor include medicamente, trusă de prim ajutor, lanterne, baterii, baterii externe și alimente care pot fi păstrate fără refrigerare.

În Olanda, recomandările prevăd și rezerve de numerar: 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil. Astfel, o familie cu doi copii ar trebui să păstreze 200 de euro pentru situații în care bancomatele sau plățile electronice nu funcționează.

radio lanterna manivela

radio lanterna manivela © Abdhkim7 | Dreamstime.com

În Japonia, pregătirile sunt orientate în special către cutremure și alte dezastre naturale. Autoritățile din Tokio recomandă rezerve pentru perioade de până la o săptămână fără electricitate, apă curentă sau acces la servicii bancare.

DSU recomandă românilor rucsac pentru 72 de ore, dar nu precizează o sumă de bani

În România, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă încă din 2018 pregătirea unui rucsac pentru cel puțin 72 de ore. Ghidurile sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, perioada de autonomie poate fi extinsă până la zece zile.

Autoritățile britanice recomandă verificarea kitului la fiecare șase luni, pentru ca proviziile și echipamentele să rămână utilizabile.

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