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Imagini cosmice în culorile drapelului SUA, publicate de NASA la aniversarea a 250 de ani

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Imagini cosmice în culorile drapelului SUA, publicate de NASA la aniversarea a 250 de ani
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Din cuprinsul articolului

Pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Maericii, agenția spațială NASA a dezvăluit o colecție specială formată din patru imagini spectaculoase ale Universului, redate în culorile drapelului american: roșu, alb și albastru.

Imagini ale universului în roșu, alb și albastru, publicate de NASA

Imaginile publicate de NASA au fost create pe baza observațiilor efectuate de observatorul Chandra X-ray Observatory, în colaborare cu alte telescoape de top ale agenției spațiale americane.

Prima imagine prezintă Cassiopeia A, rămășițele unei stele explodate. Datele X de la Chandra, combinate cu observații în infraroșu de la James Webb Space Telescope, dezvăluie unda de șoc a supernovei și elementele împrăștiate în urma exploziei, precum fierul, calciul și oxigenul.

A doua imagine surprinde NGC 3603, un adevărat „leagăn stelar” din Calea Lactee. Observațiile Chandra sunt completate aici de datele optice și ultraviolete obținute de Hubble Space Telescope, evidențiind unele dintre cele mai tinere și masive stele din galaxia noastră.

Colecția include și galaxia spirală Messier 94, cunoscută pentru inelul său intens de formare stelară. Imaginea combină raze X și lumină vizibilă, oferind o perspectivă nouă asupra proceselor care alimentează nașterea stelelor.

NASA marchează cei 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite

Ultima imagine este dedicată roiului de galaxii ZwCl 0024+1652, celebru pentru rolul său în studiul materiei întunecate. Datele Hubble și Chandra scot la iveală atât galaxiile componente, cât și gazul extrem de fierbinte și masiv care umple clusterul.

Prin această inițiativă, NASA marchează într-un mod simbolic și inspirat cei 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, oferind publicului o perspectivă cosmică asupra Universului în culorile naționale americane.

Imaginile combină date științifice de ultimă generație cu o valoare artistică aparte, subliniind atât progresul explorării spațiale, cât și frumusețea Universului.

Aceste vizualuri nu doar celebrează o aniversare importantă, ci și demonstrează puterea colaborării între diferite instrumente astronomice de vârf.

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