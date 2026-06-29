NASA se întrece să salveze un telescop îmbătrânit de la căderea înapoi pe Pământ printr-o misiune de salvare îndrăzneață. Operațiunea de salvare de 30 de milioane de dolari începe în această săptămână, odată cu lansarea planificată a unui salvator robotic.

NASA a angajat startup-ul Katalyst Space Technologies pentru a propulsa Observatorul Swift pe o orbită mai înaltă, unde acesta poate continua să caute unele dintre cele mai mari explozii ale universului. O navă spațială cu trei brațe, construită de Katalyst, va urmări Observatorul Swift odată ce va decola de pe un atol din Insulele Marshall din Pacific, la bordul unei rachete Pegasus lansate de un avion. Decolarea ar putea avea loc chiar de marți.

Scanând cosmosul de la lansarea sa din 2004, Swift coboară din ce în ce mai repede din cauza activității solare intense recente. Trebuie să ajungă cât mai curând posibil pe o orbită mai înaltă și mai stabilă pentru a supraviețui.

Telescopul Spațial Hubble al NASA - și el în pericol - ar putea fi următorul.

La fel ca Swift, Hubble pierde altitudine pe măsură ce soarele înregistrează o erupție după alta. Directorul general al Katalyst Space, Ghonhee Lee, a declarat că robotul de generație următoare al companiei sale, încă în curs de dezvoltare, ar putea salva situația pentru mult mai marele Hubble în câțiva ani.

„Acesta este primul robot spațial american care a urcat și a făcut așa ceva”, a declarat Lee pentru Associated Press. „NASA are toate aceste observatoare mari și importante... toate pot beneficia de un serviciu ca acesta. Așadar, ceea ce dovedim cu această misiune este că aceasta este o nouă strategie disponibilă.”

Nava spațială autonomă a lui Katalyst, numită Link, va avea nevoie de aproximativ o lună pentru a se întâlni cu Swift și a-l prinde, și încă câteva luni pentru a-i ridica orbita de la 360 de kilometri actuali la 600 de kilometri doriți.

Observatorul de raze gamma de 1,6 tone trebuie să fie peste 300 de kilometri pentru ca salvarea să funcționeze. Se așteaptă ca acest punct fără întoarcere să ajungă în octombrie, conform ultimelor estimări.

De dimensiunea unui frigider mic de bucătărie și cu o anvergură solară a aripilor de 12 metri, Link are trei brațe cu o rază de acțiune de puțin peste 1 metru. Fiecare braț are două cleme de prindere asemănătoare degetelor, care seamănă cu mâinile unei figurine mini Lego.

Dacă totul merge bine, Observatorul Swift ar putea fi din nou în funcțiune până în septembrie, potrivit lui Lee.

Valoarea fiind de sute de milioane de dolari, Swift nu a fost niciodată conceput pentru a fi reparat, darămite recuperat cu mâinile - umane sau de altă natură. Asta face ca acest lucru să fie atât de dificil, potrivit oficialilor companiei, care subliniază că nu există nicio garanție că misiunea va funcționa.

NASA a semnat un contract cu Katalyst în septembrie anul trecut, cu doar două solicitări: Trebuie să fie o treabă rapidă, dar vă rugăm să nu înrăutățiți lucrurile. Nouă luni mai târziu, compania este gata de acțiune.

„Trebuie să fiu sincer. Nimeni nu credea că va fi posibil. Nimeni nu credea că vom ajunge atât de departe pe cât am ajuns deja astăzi”, a declarat Shawn Domagal-Goldman, directorul de astrofizică al NASA.

NASA a câștigat puțin mai mult timp pentru Swift, oprind toate instrumentele științifice pentru a-i încetini coborârea. Observațiile au încetat în februarie.

Șefa misiunii științifice a NASA, Nicky Fox, a declarat că merită efortul.

„Dacă lăsăm Swift să reintre în spațiu, am pierde acel telescop. Am pierde o mare parte din capacitate”, a spus ea. „În prezent, nu avem bugetul necesar pentru a construi un altul care să îl înlocuiască.”

Deși nu se poate salva nimic în spațiu, Swift este special, a spus Domagal-Goldman.

Fidel numelui său, Swift este conceput să se rotească rapid pentru a capta evenimente astronomice de ultimă oră, cum ar fi exploziile de raze gamma și stelele care explodează. Cu mai multe descoperiri așteptate de la Telescopul Spațial Webb și de la Telescopul Spațial Roman, care urmează să fie lansat în curând, Swift, dacă va fi salvat, va fi mai ocupat ca niciodată ca „primul respondent al NASA”.

Katalyst vede în Observatorul Swift un punct de plecare pentru o nouă afacere de reparații în spațiu. Salvatorul robotic de generație următoare al companiei, programat să zboare anul viitor, va aborda sateliți la o înălțime de până la 35.800 de kilometri. Lee își imaginează că într-o zi vor fi sute de roboți pe orbită, nu doar reparănd și ridicând sateliți, ci și realimentându-i și construind ferme solare, centre de date și alte platforme.

Telescopul Hubble, în vârstă de treizeci și șase de ani, care a beneficiat de revizii repetate din partea astronauților care au făcut plimbări în spațiu în timpul erei navetelor spațiale, ar putea continua în 2028 cu un impuls Katalyst care să-i prelungească viața.

„Este o comoară națională”, a spus Fox. „Oamenii iubesc Telescopul Hubble.”