Doru Simiz, fondatorul Pandora Prod — cel mai mare producător de confecții din Vrancea, a fost invitatul lui Radu Preda la podcastul Picătura de business, moderat de Radu Preda, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

O temă a discuției a vizat importul de muncitori străini, pentru a umple golurile de pe piața muncii din România. Cu această problemă s-a confruntat și Simiz, care a explicat ce se întâmplă în spatele unei investiții în forța de lucru de pe piața asiatică.

„Industria textilă a angajat și oamenii cu mai puțină școală. Aici este o temă, apropo de, dom'le, nu are un salariu extrem de competitiv. Da, dar îi și calificăm la locul de muncă, un timp. Adică e și asta o temă, pentru că el în timpul pregătirii, probabil că acolo ia un salariu minim, dar pe măsura ce se pregătește, el ajunge să ia și alte salarii mult mai competitive”, a afirmat invitatul podcastului.

Care, în urmă cu câțiva ani a fost nevoit să se orienteze pe piața externă pentru a găsi forță de muncă.

„Am apelat la importuri. Avem un număr de 50-60 de persoane, au fost 70, din Sri Lanka. Cred că îi avem de patru ani de zile. Am testat puțin ruta asta.”

„E complicat să aduci lucrători din străinătate?”, a întrebat Radu Preda.

„Nu știu dacă să-i aduci, e complicat, e foarte greu să poți să-i testezi în așa fel încât să te asiguri că aici ai ceea ce tu de fapt cauți. Și lucrurile sunt foarte sensible. Nu știi cât iei, ca să începi să investești pe temeni mediu cu ei. Și să zicem, nu-i atât de pregătit, pentru că sunt destul de volatili.

Adică, dacă au ofertă sau sunt foarte puternic influențați de comunitatea lor. Că primesc un telefon, că în Italia nu știu cine are nevoie, fără să fie interesat cât timp are nevoie. Dar uite că pentru o vară îi dă nu știu ce bani. Înțeleg că s-au schimbat puțin datele de la 1 iulie și acum au și ei niște obligații. Semnează un contract, șase luni de zile sunt obligați să stea”, a răspuns Doru Simiz.