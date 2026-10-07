Prognoza meteo, 7 octombrie. Temperaturile urcă până la 28 de grade

Prognoza meteo, 7 octombrie. Vremea se va menține miercuri, 7 octombrie, în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade, însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la -1...0 grade, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, vor apărea ceața și bruma.

În cea mai mare parte a României, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 20...21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în Câmpia și Dealurile de Vest. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în jumătatea de est a țării. În timpul nopții, unele înnorări vor apărea în sud-est.

În celelalte regiuni, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului.

Noaptea va deveni rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la -1...0 grade. În schimb, pe litoral și în Dealurile de Vest, valorile minime vor putea ajunge până la 16 grade.

Dimineața și în cursul nopții, izolat, se va forma ceață. Tot izolat, vor exista condiții pentru apariția brumei.

În București, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru data de 7 octombrie, în special pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25...26 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Pe timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab. Temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade.

În zona preorășenească, valorile nocturne vor putea fi ușor mai scăzute.

La munte, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă.

Regimul termic va continua să fie peste cel specific începutului de octombrie, în contextul în care, la nivelul țării, maximele vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în Câmpia și Dealurile de Vest. Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne importante.

Cele mai scăzute temperaturi minime vor fi de -1...0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest se vor putea înregistra până la 16 grade.