Încărcarea telefonului până la 100% în fiecare noapte poate accelera degradarea bateriei în timp, avertizează specialiștii în inginerie electrochimică. Menținerea bateriei la capacitate maximă pentru perioade îndelungate, expunerea la temperaturi ridicate și încărcarea rapidă în condiții de supraîncălzire pot influența durata de viață a smartphone-ului.

Experții recomandă, pentru utilizatorii care nu au nevoie zilnic de autonomia maximă, menținerea nivelului bateriei într-un interval aproximativ de 20%–80% sau 90%. Totuși, încărcarea completă nu reprezintă un pericol imediat și nu trebuie evitată în situațiile în care telefonul este necesar pe parcursul întregii zile.

Bateriile litiu-ion utilizate în majoritatea smartphone-urilor se degradează în mod natural pe măsură ce trec prin cicluri de încărcare și descărcare. Procesul poate fi accelerat atunci când bateria este menținută frecvent la un nivel ridicat de încărcare.

Chao-Yang Wang, directorul Centrului de Inginerie Electrochimică de la Universitatea Penn State, explică faptul că încărcarea repetată până la 100% poate contribui la o degradare mai rapidă, comparativ cu limitarea încărcării la un nivel mai scăzut.

Potrivit estimării specialistului, diferența poate ajunge la aproximativ 10–15% în ceea ce privește ritmul de degradare pe durata de viață a bateriei, în cazul încărcării frecvente la capacitate maximă, comparativ cu încărcarea până la 90%.

Dibakar Datta, profesor asociat de inginerie mecanică și industrială la Institutul de Tehnologie din New Jersey, atrage atenția și asupra perioadei în care telefonul rămâne conectat la priză după ce bateria s-a încărcat complet. Menținerea unei tensiuni ridicate pentru perioade îndelungate poate accelera îmbătrânirea chimică a bateriei.

Pentru utilizatorii care vor să prelungească durata de viață a bateriei, intervalul de aproximativ 20%–80% este considerat o variantă potrivită în utilizarea obișnuită.

Specialiștii recomandă evitarea descărcării repetate până la zero și conectarea telefonului la încărcător înainte ca bateria să ajungă la un nivel foarte scăzut. Pragul de aproximativ 20% poate fi un reper practic pentru reîncărcare.

Limitarea încărcării la 80%, 85% sau 90%, acolo unde telefonul permite activarea unei astfel de funcții, poate reduce timpul petrecut de baterie la tensiuni ridicate. Unele smartphone-uri includ opțiuni dedicate pentru protejarea bateriei, care opresc sau limitează automat încărcarea.

Încărcarea până la 100% rămâne o alegere normală atunci când utilizatorul are nevoie de autonomie suplimentară. Înaintea unei călătorii, a unei zile aglomerate sau a unui interval în care accesul la priză este limitat, bateria complet încărcată poate fi mai utilă decât respectarea strictă a unui prag de 80%.

Experții subliniază că degradarea bateriei este un proces gradual. Încărcarea la 100% nu produce automat o deteriorare semnificativă și nici nu înseamnă că telefonul va avea probleme în scurt timp.

Temperatura poate influența sănătatea bateriei mai mult decât încărcarea completă în condiții normale. Expunerea repetată la căldură excesivă, în special în timpul încărcării, poate accelera procesele chimice care afectează capacitatea bateriei.

Wang recomandă atenție la situațiile în care telefonul se încălzește excesiv, în timp ce Datta sugerează păstrarea dispozitivului, pe cât posibil, la temperaturi apropiate de cele ale mediului ambiant.

Încărcarea rapidă poate contribui, de asemenea, la creșterea temperaturii bateriei. Deși tehnologia este proiectată să funcționeze în limite de siguranță, căldura generată în timpul alimentării poate influența degradarea în timp, mai ales dacă telefonul este utilizat intens simultan sau se află într-un mediu foarte cald.

Limitarea încărcării la 80%–90%, evitarea descărcărilor frecvente până la zero și protejarea telefonului de temperaturile excesive sunt măsuri simple care pot ajuta bateria să își păstreze capacitatea mai mult timp.

Încărcarea până la 100% rămâne însă o opțiune sigură și utilă atunci când autonomia maximă este necesară. Obiceiurile de încărcare pot influența durata de viață a bateriei, dar nu trebuie să devină o sursă permanentă de îngrijorare.