Echipa CFR Cluj a obținut o victorie importantă sâmbătă, pe teren propriu, în fața formației Oțelul Galați, într-un meci spectaculos din etapa a 16-a a Superligii. Echipa pregătită de Marius Șumudică s-a impus cu 3-2, într-o partidă în care s-au marcat cinci goluri și au fost eliminați câte un jucător de la fiecare formație.

Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Ștefan Drăgici, însă avantajul clujenilor nu a durat mult. Oțelul a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, când Pedro Nuno a înscris pentru formația gălățeană.

Finalul primei reprize a adus din nou CFR-ul în avantaj. În minutul 44, arbitrul Istvan Kovacs a acordat o lovitură de pedeapsă pentru echipa gazdă, iar Andrei Cordea a transformat fără să rateze ocazia de a-și trece echipa în avantaj.

Situația Oțelului s-a complicat imediat după gol. În minutul 45, Miguel Silva a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, astfel că formația pregătită de Rui Duarte a intrat la cabine în inferioritate numerică.

CFR Cluj a profitat rapid de avantajul numeric. La numai două minute de la reluarea jocului, Andrei Cordea a înscris din nou și a dus scorul la 3-1. Reușita sa a mărit diferența la două goluri și a oferit gazdelor o poziție favorabilă în partida din Gruia.

În minutul 62, arbitrul Istvan Kovacs a eliminat un jucător și din tabăra clujenilor. Renato Pantalon a primit al doilea cartonaș galben, iar cele două formații au continuat meciul cu câte zece fotbaliști pe teren.

Oțelul nu a renunțat la luptă și a reușit să reducă din diferență în minutul 86. João Paulino a marcat pentru gălățeni, readucând suspansul în finalul întâlnirii. Formația oaspete nu a mai găsit însă drumul spre golul egalizator, iar CFR Cluj a păstrat avantajul până la fluierul final.

Succesul îi aduce formației din Gruia trei puncte, iar CFR Cluj ajunge la un total de 22 de puncte după 16 etape. Echipa ocupă locul al optulea în clasamentul Superligii.

De cealaltă parte, Oțelul Galați rămâne cu 13 puncte și se află pe poziția a 14-a. În ciuda celor două goluri marcate, gălățenii pleacă fără puncte din deplasarea de la Cluj, după o partidă în care eliminările și reușitele din momente-cheie au influențat desfășurarea jocului.