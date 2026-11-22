Moartea lui Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a readus în atenție povestea ultimilor ani din viața fostului internațional. Acesta a fost găsit fără viață într-un apartament închiriat din Toronto, la vârsta de 76 de ani. Într-o postare publicată după vestea dispariției sale, Mădălin Ionescu a rememorat performanțele sportive ale fostului fotbalist, dar și dificultățile prin care acesta ar fi trecut după plecarea din România.

Potrivit relatării lui Mădălin Ionescu, vestea morții lui Dudu Georgescu a ajuns în țară prin intermediul artistului Gheorghe Turda. Acesta ar fi fost contactat telefonic de proprietarul apartamentului din Toronto, un român stabilit în Canada care, potrivit artistului, îl ajutase pe fostul fotbalist.

Mădălin Ionescu a amintit că Dudu Georgescu a fost de două ori câștigător al Ghetei de Aur a Europei și deține recordul de goluri marcate în prima ligă din România, cu 252 de reușite. În sezonul 1976-1977, atacantul a înscris 47 de goluri în campionat, performanță care i-a adus al doilea trofeu european.

Povestea sa la Dinamo a început după ce a impresionat la CSM Reșița, unde marcase inclusiv două goluri împotriva viitoarei sale echipe. Transferul la formația din Ștefan cel Mare a fost urmat de o perioadă de succes, în care Dinamo a câștigat patru titluri de campioană cu Georgescu în lot.

Conform postării, Dudu Georgescu s-a stabilit în Canada împreună cu soția sa în jurul anului 2000, unde a ajuns să antreneze copii. Ulterior, s-a întors în România pentru a colabora cu Dinamo, în perioada în care clubul era condus de Ionuț Negoiță. Fostul atacant a primit atunci un apartament pe durata colaborării și ar fi plâns în momentul în care a primit cheile.

După încheierea colaborării, a fost nevoit să părăsească locuința. Mădălin Ionescu amintește și că fostul fotbalist pierduse anterior un apartament primit de la stat, în urma retrocedării imobilului. În 2015, Dudu Georgescu s-a întors în Canada.

În 2019, într-o discuție cu jurnaliștii ProSport, fostul internațional spunea că se bucura să fie căutat de cineva din România. Fiul său, rămas în țară, îi ținea legătura cu ceea ce se întâmpla acasă. Tot lui îi lăsase cele două Ghete de Aur.

Despre relația cu fostul său club, Dudu Georgescu făcuse atunci o declarație dură: „Dinamo mi-a întors spatele!”.

Mădălin Ionescu a readus în atenție și dorința fostului fotbalist de a reveni în România, exprimată într-o declarație din perioada în care locuia în Canada: „Eu consider că în România e locul meu”.

La finalul mesajului, realizatorul TV a ridicat problema sprijinului acordat marilor sportivi români după încheierea carierei. El a amintit că Dinamo face demersuri pentru repatrierea trupului neînsuflețit al fostului atacant și a atras atenția asupra nevoii ca foștii campioni să nu fie uitați și să primească sprijin la timp.