Concernul rus Kalașnikov a dezvoltat și a început pregătirea pentru utilizarea dronei kamikaze Kub-10ME, un sistem de atac despre care producătorul susține că poate lovi inclusiv ținte aflate în mișcare, potrivit Ukrainska Pravda.

Modelul este echipat cu un sistem de ghidare optoelectronică și a fost proiectat pentru a funcționa în condiții meteorologice dificile, potrivit informațiilor publicate de companie și preluate de presa internațională.

Kub-10ME face parte din categoria munițiilor ghidate de tip loitering munition, cunoscute drept drone kamikaze, și reprezintă o dezvoltare a seriei KUB.

Rusia urmărește extinderea capacităților acestor sisteme în războiul din Ucraina, unde dronele de recunoaștere și atac sunt utilizate pe scară largă.

Una dintre caracteristicile prezentate de Kalașnikov este sistemul de ghidare optoelectronic, despre care producătorul afirmă că permite identificarea și atacarea țintelor mobile. Sistemul include, de asemenea, capacități de înregistrare foto și video a informațiilor colectate în timpul zborului.

Potrivit companiei, drona a fost concepută pentru a funcționa atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile. Specificațiile prezentate de producător indică o viteză de croazieră de aproximativ 120 km/h și o rază de acțiune de peste 100 de kilometri.

Informațiile privind performanțele aparatului provin în principal din prezentările oficiale ale producătorului rus și nu au fost confirmate independent în toate detaliile.

Kub-10ME este prezentată de Kalașnikov ca parte a unui sistem care poate include și drona de recunoaștere Skat 350M. Aceasta din urmă este destinată misiunilor de supraveghere și colectării de informații, iar asocierea celor două platforme ar permite integrarea funcțiilor de recunoaștere și atac.

Concernul rus a anunțat dezvoltarea Kub-10ME în 2025, iar în 2026 au fost publicate informații suplimentare despre caracteristicile sale și despre planurile privind introducerea sistemului în producția de serie și utilizarea operațională.

În august 2026, directorul general al Kalașnikov, Alan Lushnikov, declara că muniția urma să ajungă în zona operațiunilor militare din Ucraina, potrivit informațiilor relatate de publicația specializată Janes.

Dezvoltarea Kub-10ME reflectă direcția în care evoluează sistemele fără pilot utilizate în conflictul ruso-ucrainean. Atât Rusia, cât și Ucraina investesc în drone capabile să combine supravegherea, identificarea țintelor și atacurile la distanță.

Integrarea sistemelor optoelectronice și îmbunătățirea rezistenței la contramăsuri electronice sunt prezentate de producătorii militari drept priorități pentru noile generații de drone.

Kub-10ME este unul dintre sistemele prin care industria rusă încearcă să extindă gama munițiilor ghidate fără pilot, însă eficiența sa reală în condiții de luptă trebuie evaluată pe baza unor informații independente.