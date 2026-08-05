Explozie în Rusia. Directorul companiei care produce drone kamikaze, în stare critică după un atentat cu bombă

Directorul general al companiei ruse Uraldronzavod, specializată în producția de drone kamikaze de tip FPV Upir, a fost grav rănit miercuri în urma unui atentat cu bombă produs în apropiere de Ekaterinburg. Potrivit autorităților ruse, Vladimir Tkaciuk se află la terapie intensivă, iar medicii încearcă să îi salveze viața.

Potrivit unor surse din cadrul poliției, citate de agenția EFE, explozia s-a produs în localitatea Bolșoi Istok, aflată în apropierea orașului Ekaterinburg, capitala districtului federal Ural.

„Vladimir Tkaciuk a fost rănit în urma exploziei maşinii sale. El se află la terapie intensivă în stare gravă; medicii luptă pentru viaţa lui”, a declarat o sursă poliţienească pentru agenţia rusă TASS.

Canalul de Telegram Mash susține că dispozitivul exploziv fusese montat sub automobilul Mercedes al directorului companiei. În urma deflagrației, șoferul lui Vladimir Tkaciuk și-a pierdut viața pe loc.

Uraldronzavod este cunoscută pentru producția dronelor kamikaze de tip FPV Upir, utilizate în războiul din Ucraina.

Pe lângă activitatea din cadrul companiei, Vladimir Tkaciuk administra și canalul de Telegram „Poviornutie na voine” („Obsedat de război”), unde erau publicate informații despre evoluția campaniei militare ruse din Ucraina.

Atacul are loc la doar câteva zile după o altă explozie produsă într-un restaurant din centrul Moscovei. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, atentatul de sâmbătă ar fi vizat un ofițer militar rus de rang înalt și s-a soldat cu moartea a cinci persoane.

Autoritățile ruse nu au anunțat, până în prezent, cine s-ar afla în spatele atentatului de miercuri și nici dacă acesta are legătură cu alte incidente similare produse în ultimele zile.