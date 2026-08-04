Autoritățile franceze l-au informat pe eurodeputatul Raphaël Glucksmann că ar fi fost vizat de o campanie de dezinformare atribuită serviciului militar de informații al Rusiei (GRU), potrivit publicației americane Politico.

Politicianul, considerat unul dintre favoriții stângii pentru alegerile prezidențiale din 2027, susține că acțiunea face parte dintr-o tentativă de influențare a viitorului scrutin.

Informația a fost făcută publică marți, 4 august, de însuși Glucksmann, într-un mesaj publicat pe rețeaua X. El afirmă că a fost notificat de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională al Franței, instituția care coordonează politicile de securitate ale statului.

Raphaël Glucksmann este europarlamentar și una dintre cele mai cunoscute figuri ale stângii moderate din Franța. În ultimele luni, numele său a fost vehiculat tot mai des ca posibil candidat la alegerile prezidențiale programate în primăvara anului 2027, când actualul președinte Emmanuel Macron nu va mai putea candida pentru un nou mandat.

Glucksmann este cunoscut și pentru pozițiile sale ferme împotriva Kremlinului și pentru susținerea acordată Ucrainei încă dinaintea invaziei ruse din 2022. În 2013, el a participat la protestele Euromaidan din Kiev, care au dus la schimbarea puterii în Ucraina.

Potrivit lui Glucksmann, autoritățile franceze i-au comunicat că o operațiune coordonată de serviciul militar rus de informații, GRU, l-a vizat în mod direct.

Campania ar fi inclus publicarea unui articol fals pe un site care imita publicația franceză Blast, precum și distribuirea unui videoclip pe rețelele sociale. În acel material se afirma, fără dovezi, că partenera politicianului, jurnalista Léa Salamé, ar fi încercat să influențeze alți jurnaliști pentru a prezenta favorabil o eventuală candidatură a lui Glucksmann.

Politicianul susține că informațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o operațiune de dezinformare.

Nu este primul caz de acest fel. Săptămâna trecută, fostul premier Édouard Philippe, care și-a anunțat deja candidatura la alegerile prezidențiale, ar fi fost și el ținta unei campanii similare.

⚡️ FLASH | Raphaël Glucksmann dénonce une vidéo truquée impliquant Léa Salamé et affirme être victime d’une opération russe de déstabilisation menée par le groupe Storm-1516 lié au GRU. pic.twitter.com/JZKIucX7FY — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 4, 2026

În ultimii ani, Franța și alte state europene au avertizat în repetate rânduri asupra riscului ca actori străini să încerce influențarea proceselor electorale prin campanii de dezinformare desfășurate online.

În mesajul publicat pe X, Glucksmann a scris că „agențiile ruse au început operațiuni pentru destabilizarea alegerilor prezidențiale din 2027” și că acest caz reprezintă „doar începutul”.

Ambasada Rusiei la Paris nu a comentat până în prezent acuzațiile.

Actualul președinte Emmanuel Macron își încheie mandatul în 2027 și, potrivit Constituției Franței, nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv. Din acest motiv, campania electorală începe să se contureze cu mult înaintea scrutinului.

Guvernul francez a anunțat deja că protejarea alegerilor împotriva atacurilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare reprezintă una dintre principalele priorități de securitate.