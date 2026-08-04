International

Franța acuză o nouă tentativă de influențare a alegerilor. Un posibil candidat la președinție, vizat de Rusia

Comentează știrea
Franța acuză o nouă tentativă de influențare a alegerilor. Un posibil candidat la președinție, vizat de RusiaRaphaël Glucksmann / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritățile franceze l-au informat pe eurodeputatul Raphaël Glucksmann că ar fi fost vizat de o campanie de dezinformare atribuită serviciului militar de informații al Rusiei (GRU), potrivit publicației americane Politico.

Politicianul, considerat unul dintre favoriții stângii pentru alegerile prezidențiale din 2027, susține că acțiunea face parte dintr-o tentativă de influențare a viitorului scrutin.

Informația a fost făcută publică marți, 4 august, de însuși Glucksmann, într-un mesaj publicat pe rețeaua X. El afirmă că a fost notificat de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională al Franței, instituția care coordonează politicile de securitate ale statului.

Cine este Raphaël Glucksmann și de ce este cazul important

Raphaël Glucksmann este europarlamentar și una dintre cele mai cunoscute figuri ale stângii moderate din Franța. În ultimele luni, numele său a fost vehiculat tot mai des ca posibil candidat la alegerile prezidențiale programate în primăvara anului 2027, când actualul președinte Emmanuel Macron nu va mai putea candida pentru un nou mandat.

Glucksmann este cunoscut și pentru pozițiile sale ferme împotriva Kremlinului și pentru susținerea acordată Ucrainei încă dinaintea invaziei ruse din 2022. În 2013, el a participat la protestele Euromaidan din Kiev, care au dus la schimbarea puterii în Ucraina.

Ce susține politicianul francez

Potrivit lui Glucksmann, autoritățile franceze i-au comunicat că o operațiune coordonată de serviciul militar rus de informații, GRU, l-a vizat în mod direct.

Campania ar fi inclus publicarea unui articol fals pe un site care imita publicația franceză Blast, precum și distribuirea unui videoclip pe rețelele sociale. În acel material se afirma, fără dovezi, că partenera politicianului, jurnalista Léa Salamé, ar fi încercat să influențeze alți jurnaliști pentru a prezenta favorabil o eventuală candidatură a lui Glucksmann.

Politicianul susține că informațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o operațiune de dezinformare.

Franța se teme de ingerințe înaintea alegerilor

Nu este primul caz de acest fel. Săptămâna trecută, fostul premier Édouard Philippe, care și-a anunțat deja candidatura la alegerile prezidențiale, ar fi fost și el ținta unei campanii similare.

În ultimii ani, Franța și alte state europene au avertizat în repetate rânduri asupra riscului ca actori străini să încerce influențarea proceselor electorale prin campanii de dezinformare desfășurate online.

În mesajul publicat pe X, Glucksmann a scris că „agențiile ruse au început operațiuni pentru destabilizarea alegerilor prezidențiale din 2027” și că acest caz reprezintă „doar începutul”.

Ambasada Rusiei la Paris nu a comentat până în prezent acuzațiile.

Alegerile din 2027, o prioritate pentru autorități

Actualul președinte Emmanuel Macron își încheie mandatul în 2027 și, potrivit Constituției Franței, nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv. Din acest motiv, campania electorală începe să se contureze cu mult înaintea scrutinului.

Guvernul francez a anunțat deja că protejarea alegerilor împotriva atacurilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare reprezintă una dintre principalele priorități de securitate.

Stiri calde

20:50 - CNAIR închide drumurile pentru camioanele de mare tonaj. Restricțiile vizează șapte județe aflate sub Cod Roșu de can...
20:44 - Securitatea despre dezastrul aprovizionării cu alimente în mai 1989. Brânza și cașcavalul dispăruseră, legumele erau ...
20:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 august 2026. Fortăreața Bătrânului din Munte, în Patrimoniului Mondial UNESCO
20:29 - Imagini de groază la Buzău. Ministerul Apărării confirmă incidentul în care un parașutist militar a rămas agățat de a...
20:19 - Europa, în cea mai intensă fază a valului de caniculă. Recorduri istorice, incendii și alerte maxime în mai multe țări
20:08 - Legile privind criza carburanților și TVA-ul redus la locuințe au fost publicate în Monitorul Oficial. Când scade acc...
20:00 - Meta, Google și OpenAI ajung la Casa Albă. Administrația Trump cere explicații după testele controversate cu AI
19:49 - Întâlnire decisivă la Pentagon. Ce se întâmplă cu militarii americani din România și noul plan NATO

HAI România!

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc, în cădere liberă

Proiecte speciale