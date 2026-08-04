Utilizatorii serviciilor de poștă și curierat din România sunt ținta unor atacuri tot mai frecvente de tip phishing. În ultimii ani, identitatea unor companii cunoscute din domeniul poștal a fost folosită în mod abuziv de atacatori cibernetici pentru a păcăli populația. În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) le solicită cetățenilor să dea dovadă de atenție sporită și să verifice temeinic expeditorii tuturor mesajelor primite.

Reprezentanții autorității de reglementare explică modul în care infractorii cibernetici încearcă să manipuleze reacțiile rapide ale oamenilor, speculând adesea momente din an precum concediile sau sărbătorile.

„Tentativele de fraudă folosesc, de regulă, formulări care creează un sentiment de urgență și îndeamnă utilizatorii să acceseze un link sau să furnizeze informații personale. În realitate, este o capcană construită pentru a determina utilizatorii să acceseze un site de tip phishing, un site fals care imită pagina oficială a unui furnizor de servicii poștale sau de curierat. Astfel de tentative de fraudă sunt întâlnite frecvent inclusiv în perioadele de concedii”, avertizează autoritatea de reglementare în comunicații, printr-un comunicat.

Campaniile de dezinformare derulate prin SMS-uri sau mesaje electronice pretind că există pachete în așteptare, că este necesară o actualizare de adresă, că trebuie achitate taxe de transport sau că este nevoie de selecția unui punct de ridicare. În spatele acestor notificări se află adrese web clonat, al căror scop final este colectarea de date confidențiale sau procesarea de plăți neautorizate.

Pentru a identifica mai ușor tentativele de păcălire, instituția a centralizat cele mai comune formulări utilizate de atacatori în astfel de campanii ilicite:

„Coletul dumneavoastră nu a putut fi livrat. Vă rugăm să vă actualizați adresa accesând linkul de mai jos”

"Pentru finalizarea livrării este necesară achitarea unei taxe suplimentare. Efectuați plata aici"

„Selectați punctul de ridicare pentru coletul dumneavoastră accesând următorul link”

„Coletul va fi returnat expeditorului dacă nu confirmați livrarea în următoarele 24 de ore”

„Actualizați datele de livrare pentru a evita anularea expedierii”

„Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker”

Instituția subliniază că nicio firmă legitimă de servicii poștale nu solicită date sensibile prin mesagerie text sau e-mail. Dacă un mesaj primit solicită introducerea de parole, conectarea cu contul de WhatsApp sau completarea datelor cardului bancar (cum ar fi numărul cardului, data expirării sau codul CVV/CVC), acesta trebuie tratat direct ca un atac cibernetic.

Printre elementele care trebuie să ridice semne de întrebare se numără linkurile către domenii web care diferă de site-ul oficial al furnizorului, solicitarea de taxe neprevăzute, condiționarea livrării de un termen limită agresiv sau cererea de coduri de verificare primite prin SMS.

Pentru a evita compromiterea conturilor și pierderea fondurilor, ANCOM recomandă respectarea unor reguli simple de igienă cibernetică:

Verificarea atentă a sursei mesajului primit.

Accesarea datelor despre colete direct în aplicația mobilă oficială sau pe site-ul furnizorului, tastând adresa direct în browser și evitând linkurile primite.

Refuzul de a furniza date bancare, parole sau coduri de autentificare pe pagini neverificate.

Necomunicarea codurilor unice de validare primite prin SMS sau aplicații de mesagerie către terțe persoane.

Contactarea directă a firmei de curierat prin canalele oficiale de suport în cazul în care există suspiciuni.

În situația în care primiți un SMS sau e-mail suspect, sfatul principal este să nu dați click pe linkuri și să nu completați formularele afișate. Dacă din eroare ați furnizat date bancare sau ați procesat o plată pe o pagină falsă, este critic să luați legătura imediat cu banca emitentă a cardului pentru blocarea instrumentului de plată și stoparea tranzacțiilor.

Sesizările privind tentativele de înșelăciune din mediul online pot fi transmise către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), apelând numărul scurt 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.

Pe lângă atacurile din mediul online, o altă schemă frauduloasă des întâlnită implică livrarea fizică de pachete necomandate cu plata la livrare. Escrocii mizează pe faptul că destinatarii achită suma cerută fără să mai verifice conținutul sau originea coletului.

Pentru a preveni pagubele materiale, ANCOM recomandă verificarea identității expeditorului și confirmarea cu membrii familiei dacă a fost efectuate vreo comandă înainte de a efectua plata. În cazul în care pachetul nu este recunoscut, acesta trebuie refuzat pe loc. Persoanele care au fost deja victime ale unor astfel de fapte sunt sfătuite să anunțe furnizorul de curierat și să depună o plângere la Poliție.