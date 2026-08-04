Politica

PSD acuză un abuz în serviciu la Timișoara. Social-democrații solicită ANI și MAI să anuleze sancțiunea primită de Dominic Fritz

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PSD acuză un abuz în serviciu la Timișoara. Social-democrații solicită ANI și MAI să anuleze sancțiunea primită de Dominic FritzPSD. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

PSD a solicitat marți sprijinul Agenției Naționale de Integritate și al Ministerului Afacerilor Interne pentru a ataca în instanța de contencios administrativ măsura luată de reprezentantul Guvernului în județul Timiș. Ordinul prin care primarul Dominic Fritz a fost sancționat doar pe linie disciplinară este contestat vehement de social-democrați, care cer totodată Parchetului deschiderea unei anchete penale ce îi vizează pe reprezentanții USR.

Demersul politic vine imediat după ce prefectul județului Timiș, Paul Finta, a confirmat că a emis documentul oficial privind penalizarea edilului. Măsura a fost dispusă ca urmare a hotărârii definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind conflictul de interese stabilit de Agenția Națională de Integritate (ANI).

PSD acuză un abuz în serviciu la Timișoara. Social-democrații solicită ANI și MAI să anuleze sancțiunea primită de Dominic Fritz

Reprezentanții PSD susțin că acțiunile din administrația locală și din Parlament reprezintă o încercare nejustificată de a bloca aplicarea legii în cazul edilului din Timișoara.

„PSD cere intervenţia urgentă a autorităţilor statului împotriva abuzurilor comise de USR în tentativa de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz. PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanţilor USR din Parlament şi din administraţia locală de a-l scăpa cu orice preţ pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancţiunile legale aplicabile primarilor găsiţi în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide.

De la lozinca 'Fără penali în funcţii publice', USR a devenit partidul penalilor şi condamnaţilor. PSD denunţă faptul că reprezentanţii USR au încercat, fără succes, să strecoare în noua Lege a integrităţii o serie de amendamente care anulau sancţiunile aplicabile în situaţia de conflict de interese în care se află şeful lor de partid”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Potrivit poziției oficiale a formațiunii, decizia luată la nivel local reprezintă doar o penalizare financiară minimă, adoptată după ce inițiativele legislative din Parlament au eșuat. Prefectul USR de Timiș, Paul Finta, i-a aplicat edilului o reducere de 10% din salariu.

Trimitere la jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Social-democrații consideră că situația de la Timișoara contravine normelor legale în vigoare și deciziilor anterioare emise de instanța supremă, care stabilesc pierderea mandatului în astfel de cazuri.

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook

„Este un abuz în serviciu scandalos, comis în dispreţul legilor şi deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Ele prevăd clar că în situaţia lui Dominic Fritz mandatul alesului local încetează de drept din momentul în care instanţa a confirmat definitiv şi irevocabil conflictul de interese. În Decizia 74/2020, ÎCCJ arată că 'pentru aleşii locali (primar, preşedinte al consiliului judeţean, consilier local sau judeţean), în privinţa cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept, conform art. 160, 193 şi 204 din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, norme preluate din Legea nr.215/2001, situaţie juridică ce este constatată prin ordin al prefectului”, mai spun social-democraţii.

În viziunea PSD, reprezentantul statului în teritoriu trebuia doar să ia act de încetarea de drept a funcției de primar, fără a avea atribuția de a stabili alte tipuri de sancțiuni.

Solicitări oficiale către ANI, MAI și Parchet

Formațiunea politică insistă pe anularea actului administrativ emis la Timiș și pe tragerea la răspundere a celor implicați în emiterea acestuia.

"PSD solicită Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Afacerilor Interne să intervină urgent împotriva acestui abuz şi să conteste la instanţa de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiş. De asemenea, PSD solicită parchetului să declanşeze o anchetă penală împotriva reprezentanţilor USR pentru utilizarea abuzivă a funcţiilor şi demnităţilor publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancţiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese", menţionează comunicatul de presă.

Reacția prefectului și măsura aplicată la Timișoara

În ciuda criticilor venite din spațiul politic, primarul municipiului Timișoara își continuă activitatea la conducerea administrației locale, însă va înregistra venituri reduse în următoarea perioadă.

Decizia comunicată marți în cadrul unei conferințe de presă de către prefectul Paul Finta prevede că Dominic Fritz rămâne în funcție, având salariul diminuat cu 10% pe o perioadă de șase luni. Sancțiunea disciplinară a fost semnată în urma deciziei definitive emise de Înalta Curte de Casație și Justiție în procesul purtat cu Agenția Națională de Integritate.

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