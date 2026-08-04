România își exprimă susținerea fermă pentru activarea imediată a tuturor mecanismelor Uniunii Europene în vederea sprijinirii Spaniei, reasegurării controlului la frontierele externe și opririi fluxurilor de migrație ilegală. Poziția a fost prezentată de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen,, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Sedința a fost organizată prin videoconferință sub egida președinției irlandeze a Consiliului UE și a fost convocată în regim de urgență ca urmare a evenimentelor recente din orașul autonom spaniol Ceuta.

În cadrul intervenției sale, oficialul român a transmis sprijinul total al țării noastre pentru autoritățile de la Madrid, apreciind eforturile depuse în gestionarea unui context complex.

„Ministrul român al afacerilor interne a subliniat că prioritatea imediată trebuie să fie stabilizarea situației, protejarea frontierelor externe ale Uniunii, prevenirea unor noi treceri ilegale și evitarea pierderii altor vieți omenești pe mare. Menținerea controlului la frontierele externe este esențială și pentru credibilitatea sistemelor europene de migrație și azil”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne.

Reprezentantul României a accentuat faptul că statele din prima linie nu trebuie lăsate să suporte singure această presiune uriașă.

„Protejarea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună, iar Uniunea Europeană trebuie să acționeze solidar, coordonat și rapid. În acest sens, România susține mobilizarea tuturor instrumentelor europene disponibile, consolidarea sprijinului operațional oferit de agențiile Uniunii, inclusiv de Frontex, și intensificarea coordonării și a schimbului de informații între statele membre”, precizează sursa citată.

Pe lângă intervenția imediată la granițe, Cătălin Predoiu a pus accent pe necesitatea punerii în aplicare a unor proceduri eficiente de repatriere a celor care nu îndeplinesc condițiile legale de ședere pe teritoriul european, cu respectarea normelor internaționale și a drepturilor omului.

Totodată, ministrul de Interne a subliniat rolul determinant pe care îl au acordurile de colaborare cu partenerii din nordul Africii, o atenție deosebită fiind acordată Marocului. Aceste colaborări sunt esențiale pentru stoparea rețelelor de trafic de migranți, facilitarea readmisiei și combaterea cauzelor profunde ale migrației.

Un alt punct cheie abordat de vicepremier a vizat identificarea și contracararea riscului ca valurile migratorii să fie folosite ca un mijloc de hărțuire sau presiune politică împotriva blocului comunitar. În astfel de scenarii, reacția Uniunii Europene trebuie să fie fermă, promptă și coerentă.

Potrivit MAI, lecțiile învățate din situația de la Ceuta trebuie transpuse în măsuri concrete: întărirea cooperării operaționale, creșterea capacității de răspuns rapid, extinderea mandatului Frontex și consolidarea legăturilor cu partenerii externi.

„Trebuie să folosim această experiență pentru a îmbunătăți coordonarea, a consolida parteneriatele cu statele terțe și a crește reziliența Uniunii în fața oricărei tentative de instrumentalizare a migrației ca mijloc de presiune politică. Astfel ne protejăm frontierele externe și păstrăm unitatea și credibilitatea Uniunii Europene”, a declarat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, citat în comunicat.