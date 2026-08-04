Republica Moldova se confruntă marți seară cu un deficit estimat de energie electrică, iar autoritățile de la Chișinău le recomandă cetățenilor să reducă consumul și să fie pregătiți pentru eventuale întreruperi temporare ale alimentării cu electricitate, potrivit tv8.md.

Guvernul de la Chișinău a anunțat că intervalul critic este între 21:00 și 23:00, când sistemul electroenergetic va înregistra un deficit cauzat de consumul ridicat din regiune și de reducerea producției de energie în contextul valului de căldură.

În paralel, autoritățile dau asigurări că spitalele, serviciile de urgență și infrastructura critică vor funcționa în regim normal.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, în intervalul 21:00–22:00 este estimat un deficit comercial de aproximativ 74 MWh, iar între 22:00 și 23:00 deficitul este prognozat la 56 MWh.

Autoritățile explică faptul că întreaga regiune este afectată de temperaturile extreme din ultimele zile. Scăderea debitului Dunării a redus capacitatea de producție a unor centrale electrice, în timp ce cererea de energie a crescut semnificativ din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. Totodată, condițiile meteorologice au diminuat producția din unele surse regenerabile.

Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde în mare măsură de importuri. În condițiile în care întreaga regiune înregistrează un deficit de electricitate, cantitățile disponibile pentru achiziție sunt mai reduse.

Guvernul a precizat că, până la închiderea piețelor de energie, au fost întreprinse toate demersurile pentru procurarea cantităților necesare, iar operatorul Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic.

Avertismentul privind deficitul de energie vine după ce, cu o zi înainte, autoritățile moldovene au adoptat un pachet amplu de măsuri pentru reducerea consumului de electricitate și economisirea resurselor de apă.

Printre măsurile aprobate se numără limitarea exporturilor comerciale de energie electrică în intervalul 18:00–22:00, reducerea iluminatului în instituțiile publice și în spațiile comerciale, precum și oprirea iluminatului decorativ, arhitectural și publicitar pe timpul serii.

În același timp, Guvernul a decis accelerarea conectării la rețea a instalațiilor de stocare a energiei și a centralelor fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, prin simplificarea procedurilor administrative. Măsura urmărește creșterea capacității sistemului energetic în perioadele cu consum ridicat.

Pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate, autoritățile au introdus și restricții privind utilizizarea apei.

Apa potabilă și apa provenită din sursele de suprafață nu mai poate fi utilizată pentru umplerea piscinelor, bazinelor recreative sau pentru spălarea străzilor și trotuarelor.

De asemenea, captarea apei din râul Nistru pentru irigații este permisă doar pe timpul nopții, între orele 21:00 și 06:00, iar în cazul în care nivelul apei va continua să scadă, autoritățile pot suspenda temporar aceste activități.

Executivul de la Chișinău susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea resurselor de apă și pentru asigurarea alimentării populației în perioada caniculei.

Guvernul consideră că reducerea voluntară a consumului în intervalul critic poate contribui la evitarea unor probleme suplimentare în funcționarea sistemului energetic.

Cetățenii sunt sfătuiți, între orele 21:00 și 23:00, să stingă luminile și aparatele electrice pe care nu le folosesc, să amâne utilizarea mașinilor de spălat, uscătoarelor și cuptoarelor electrice, să limiteze folosirea aparatelor de aer condiționat și, dacă este posibil, să evite utilizarea ascensoarelor.

Autoritățile recomandă, totodată, ca populația să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică. Printre acestea se numără încărcarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive esențiale, pregătirea unor surse alternative de iluminat și evitarea folosirii echipamentelor electrice în cazul apariției unor fluctuații de tensiune.

Guvernul de la Chișinău a precizat că instituțiile medicale, serviciile de urgență și infrastructura critică beneficiază de măsuri speciale pentru asigurarea continuității activității și nu ar trebui să fie afectate de deficitul de energie estimat pentru această seară.

Autoritățile afirmă că monitorizează permanent evoluția consumului și a disponibilității energiei pe piața regională și vor utiliza toate mecanismele disponibile pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic.