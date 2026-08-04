Comisia Națională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou pachet de măsuri destinat protejării sistemului energetic și asigurării continuității serviciilor esențiale, pe fondul riscurilor generate de nivelul redus al apei din fluviul Nistru.

Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței prezidate de premierul Vasile Tofan și vizează atât reducerea consumului de energie, cât și identificarea unor surse suplimentare de aprovizionare.

Una dintre cele mai importante măsuri prevede limitarea exporturilor comerciale de energie electrică între orele 18:00 și 22:00, interval în care consumul intern atinge cele mai ridicate valori. Restricția va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.

În paralel, autoritățile vor accelera conectarea la rețea a instalațiilor de stocare a energiei și a centralelor fotovoltaice și eoliene echipate cu baterii. De asemenea, procedurile de autorizare pentru proiectele de producere și stocare a energiei vor fi simplificate.

Compania de stat „Energocom” a primit mandatul de a identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit. În următoarele 7-14 zile, societatea va prezenta scenarii de achiziție, iar „Moldelectrica” va intensifica cooperarea cu operatorii de transport al energiei din România și Ucraina.

Autoritățile au aprobat și un set de măsuri temporare pentru diminuarea consumului de energie electrică.

Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor trebui să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde acest lucru este posibil, și să oprească iluminatul din încăperile neocupate.

În intervalul orar 18:00-06:00 vor fi oprite havuzurile, iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar, precum și vitrinele iluminate.

Totodată, întreprinderile cu procese industriale energofage vor fi obligate să își reorganizeze activitatea astfel încât consumul ridicat de energie să fie mutat în afara intervalelor 06:00-09:00 și 18:00-23:00. Măsuri similare vor fi aplicate și de operatorii serviciilor de apă și canalizare, care vor adapta funcționarea pompelor pentru a reduce consumul în orele de vârf.

Administratorii blocurilor vor informa locatarii să evite folosirea lifturilor în perioadele de consum maxim, pentru a preveni situațiile în care persoanele ar putea rămâne blocate în cazul unor întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Pe fondul scăderii nivelului fluviului Nistru, Comisia a introdus și restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități considerate neesențiale.

Astfel, vor fi interzise utilizări precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative, apa urmând să fie folosită cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației.

Captarea apei și irigarea terenurilor agricole din Nistru vor fi permise doar pe timpul nopții, între orele 21:00 și 06:00, cu prioritate pentru culturile horticole. Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările în zonele în care nivelul apei va coborî sub pragurile critice.

Pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă, iar operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei. În același timp, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, împreună cu instituțiile competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău.

Dacă situația se va agrava, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este pregătit să distribuie apă potabilă prin cisterne mobile în localitățile afectate.

În plus, operatorii economici industriali care nu desfășoară activități esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică vor fi obligați să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%, în timp ce monitorizarea calității apei va fi intensificată prin analize de laborator.