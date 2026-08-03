Trafic intens la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, unde aproape 30.000 de persoane și peste 7.600 de mijloace de transport au tranzitat frontiera în ultimele 48 de ore. Poliția de Frontieră anunță că valorile de trafic sunt cu aproximativ 40% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut și că a suplimentat personalul pentru reducerea timpilor de așteptare.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, creșterea numărului de persoane și autoturisme care au tranzitat PTF Sculeni este specifică perioadei de început de august, când traficul la frontierele României crește semnificativ.

În ultimele două zile, prin acest punct de trecere au trecut aproximativ 30.000 de persoane, cu peste 7.600 de mijloace de transport. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul călătorilor și al vehiculelor a crescut cu aproximativ 40%.

În data de 2 august, în anumite intervale orare, timpul mediu de așteptare la intrarea în România prin PTF Sculeni a ajuns la 60 de minute.

Poliția de Frontieră precizează că au fost luate măsuri pentru gestionarea fluxului de călători, prin suplimentarea personalului, folosirea tuturor arterelor de control disponibile și menținerea în stare de operativitate a echipamentelor de comunicații și informatică.

„Din punct de vedere al atribuțiilor Poliției de Frontieră au fost dispuse toate măsurile aflate în competență pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unui control operativ”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, timpul necesar efectuării controlului de frontieră, din perspectiva atribuțiilor polițiștilor de frontieră, este de maximum cinci minute.

Poliția de Frontieră recomandă persoanelor care tranzitează granița cu Republica Moldova să utilizeze și celelalte puncte de trecere disponibile, pentru evitarea suprasolicitării unui singur punct de frontieră.

Pe lângă PTF Sculeni, călătorii pot opta pentru punctele de trecere de la Oancea-Cahul, Galați-Giurgiulești, Albița-Leușeni, Bumbăta-Leova, Rădăuți-Prut-Lipcani sau Stânca-Costești.

Autoritățile reamintesc că frontiera cu Republica Moldova este graniță externă a Uniunii Europene, iar în cazul transporturilor de marfă timpul de tranzitare poate fi influențat și de controalele efectuate de alte instituții, precum verificările privind mărfurile și bunurile, produsele de origine animală, produsele vegetale, cântărirea sau achiziționarea vignetei.

Șoferii pot verifica în timp real situația traficului și timpii de așteptare la punctele de frontieră prin aplicația online a Poliției de Frontieră, care permite alegerea unui traseu alternativ către un punct mai puțin aglomerat: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/