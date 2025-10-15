Trecerea frontierei la Sculeni va fi mai rapidă și mai sigură prin verificări comune cu România

Republica Moldova. Punctul rutier de trecere a frontierei de stat de la Sculeni urmează să devină al patrulea punct unde se va aplica controlul coordonat între autoritățile Republicii Moldova și cele ale României. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de miercuri, când a fost aprobată inițierea negocierilor cu autoritățile de la București pentru încheierea unui acord în acest sens.

Controlul coordonat presupune aplicarea verificărilor succesive pe ambele sensuri de circulație: pe teritoriul României, la intrarea în România, și pe teritoriul Republicii Moldova, la intrarea în țara noastră. Astfel, călătorii vor trece printr-un proces unic, care va eficientiza formalitățile și va asigura un flux mai rapid al traficului transfrontalier.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că implementarea controlului coordonat va aduce multiple avantaje. „Prin realizarea acestui obiectiv, trecerea frontierei va deveni mai rapidă și mai simplă. Siguranța va fi sporită datorită colaborării mai strânse cu autoritățile române, iar schimburile comerciale și relațiile dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului vor fi consolidate”, a declarat oficialul în cadrul ședinței de Guvern.

Controlul coordonat urmărește eficientizarea frontierei și transformarea acesteia într-un spațiu mai prietenos pentru toți cei care o tranzitează. Potrivit ministrului, această măsură va reduce timpul de așteptare la trecerea frontierei, va elimina cozile și va simplifica formalitățile pentru cetățeni și operatorii economici. În plus, implementarea controlului coordonat va sprijini comerțul transfrontalier și exporturile, creând un cadru mai sigur și mai predictibil pentru tranzitul mărfurilor.

Controlul coordonat nu este o premieră în regiune. Sistemul funcționează deja la punctele rutiere Albița–Leușeni și Galați–Giurgiulești, precum și la punctul feroviar Fălciu–Cantemir, ca parte a inițiativei Uniunii Europene „Culoarele de solidaritate”. Aceste experiențe au arătat că procesul coordonat permite o gestionare mai eficientă a traficului și crește siguranța în punctele de trecere.

Extinderea acestui sistem la Sculeni va consolida colaborarea bilaterală dintre autoritățile române și moldovene, contribuind la crearea unui standard comun de verificare și monitorizare a persoanelor și mărfurilor care traversează frontiera. Oficialii afirmă că acordul va avea efecte pozitive atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri, prin reducerea birocrației și accelerarea procedurilor de control.