România mai poate fi salvată?

De ce a ajuns România țara-cobai? Experimentul „Școala-Pilot” și eșecul educației România a devenit poligonul de încercare pentru cele mai controversate experimente sociale și instituționale. Au testat terenul cu DNA-ul, vor să ne transforme în campioni ai „coridorului sanitar”, iar cu utopia „orașelor de 15 minute” încă mai încearcă, deși s-au lovit de rezistența realității.

Acum a venit rândul celei mai vulnerabile redute: Educația. În ediția de astăzi, Dan Andronic, alături de invitații săi, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, disecă un experiment alarmant care se petrece chiar acum în București. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a devenit prima școală-pilot din România, iar realitatea din spatele ușilor închise este înfiorătoare.

De la ipocrizia celor 17 discipline obligatorii din programă, s-a ajuns la o anomalie strigătoare la cer. Elevi de clasa a XII-a nu mai calcă prin școală în zilele de joi și vineri, lăsați acasă sub pretextul „pregătirii individuale” pentru Bacalaureat, fiind susținuți și de un val de scutiri medicale dubioase.

Cum suntem folosiți pentru a testa politici globale înainte de a fi implementate la scară largă. Demontăm marea fentă a Bacalaureatului și explicăm de ce s-a ajuns ca prezența la școală să devină opțională în ultimele luni de liceu, în timp ce profesorii sunt obligați să se „reinventeze” artificial. Punem pe tapet dictatura progresismului și modul în care sistemul clasic de învățământ este demolat cu premeditare, lăsând în urmă o generație care pur și simplu nu mai vrea la cursuri.

Cultura se îndreaptă rapid spre coșul de gunoi, totul este susținut doar de aparențe, iar noi asistăm pasivi. Progresismul și-a făcut temele, copiii nu mai vor la școală. Trecem Bacul, iar după noi... pârjolul! O Românie care dă tonul la dezastru structural. Ne trezim sau rămânem anesteziați definitiv? #DanAndronic #OctavianHoandra #BogdanComaroni #RomaniaTaraCobai #ScoalaPilot #ColegiulLazar #EducatieInRomania #Progresism #ExperimentSocial #Bacalaureat #PodcastRomania #AdevarulIncomod 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.