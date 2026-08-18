Cum a ajuns un cizmar să stăpânească România?

De la un copil sechestrat într-un autobuz la doar 11 ani, la liderul absolut care a marcat istoria României. Cum s-a transformat Nicolae Ceaușescu din ucenicul cizmar din Scornicești în dictatorul rece și deconectat de la realitate? În acest episod, alături de istoricul și profesorul de psihologie socială Lavinia Betea, demontăm cele mai mari mituri despre tinerețea și ascensiunea lui Ceaușescu.

Adevărul despre familia lui: Cât de săracă era, de fapt, familia din Scornicești și ce note avea Ceaușescu la școală? Traumele care i-au marcat psihicul: Cum i-a schimbat viața munca în demisolurile toxice din București și experiența de ilegalist? Misterul închisorilor: Ce s-a întâmplat în anii de detenție de la Doftana și Jilava și cum și-a creat „aura imbatabilă”?

Patologia puterii: De ce a ales să sacrifice populația pentru datoria externă și ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale minute din viață? Paradoxul nostalgiei: De ce este Ceaușescu în continuare în topul încrederii românilor după atâția ani? Un dialog fascinant despre psihologia puterii, traume nevindecate și adevărul istoric nefardat.

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