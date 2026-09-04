NATO, la un pas de război cu sine însăși

Ori de câte ori presa occidentală își întoarce privirea spre Marea Egee, vocabularul seamănă inevitabil cu cel folosit pentru cutremure: fisură, presiune acumulată, falie activă. Nu este întâmplător. De două decenii, relatările despre relația dintre Grecia și Turcia revin aproape sezonier la aceeași contradicție: două state membre NATO, aliate pe hârtie, dar rivale pe mare și în aer, disputându-și insule, ape teritoriale și platouri continentale ale căror delimitări continuă să provoace tensiuni.

De această dată, scânteia pare aproape banală: două parcuri marine. Prin decrete prezidențiale semnate la 15 august 2026, Ankara a creat două „parcuri marine naționale”: unul în nord-estul Mării Egee, între insulele grecești Lemnos și Samothraki, iar celălalt în Mediterana de Est, în largul coastelor Fethiye-Kaș, în vecinătatea insulei Kastellorizo.

Atena a reacționat imediat. Ministerul grec de Externe susține că inițiativa turcă nu poate produce efecte juridice acolo unde depășește apele teritoriale ale Turciei și pătrunde în zone pe care Grecia le consideră parte a propriului platou continental. La prima vedere, pare o dispută despre protejarea mediului. În realitate, în Egee până și ecologia poate deveni geopolitică.

Mecanismul nu este nou și nici Turcia nu l-a inventat. Grecia însăși a deschis acest capitol în aprilie 2024 și l-a continuat în iulie 2025, când premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat crearea unor rezervații marine în Marea Ionică și în Ciclade. Problema este că, într-un spațiu în care aproape fiecare insulă, stâncă sau milă marină poate avea implicații juridice, declararea unei arii protejate nu înseamnă doar protejarea biodiversității.

Înseamnă și exercitarea unei forme de autoritate. Fiecare parc marin devine astfel și o hartă politică. Sub vocabularul perfect legitim al protejării mediului se află vechea întrebare care urmărește relațiile greco-turce de generații: cine are dreptul să decidă aici? Erdoğan readuce istoria în prezent Dacă disputa ar fi rămas la nivelul hărților și al dreptului maritim, probabil că actualul episod ar fi rămas unul tehnic.

Numai că Recep Tayyip Erdoğan a adăugat ingredientul care transformă aproape inevitabil orice neînțelegere greco-turcă într-o criză politică: istoria. La începutul lunii septembrie, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Bishkek, președintele turc a cerut Greciei să „schimbe direcția” și să renunțe la ceea ce Ankara consideră militarizarea unor insule care ar trebui să aibă statut demilitarizat.

Argumentele sunt cunoscute. Turcia invocă tratatele de la Lausanne, din 1923, și Paris, din 1947. Grecia răspunde că realitățile de securitate și interpretarea juridică sunt altele. Dar Erdoğan nu vorbește niciodată doar despre tratate. În spatele argumentului juridic apare aproape de fiecare dată memoria anului 1922 și a înfrângerii forțelor grecești în Asia Mică.

În crizele din 2020, 2022 și 2023, liderul turc a folosit aceeași combinație: drept internațional, revendicare politică și o trimitere suficient de transparentă la istorie încât publicul grec să înțeleagă mesajul. Această retorică nu înseamnă automat că Turcia pregătește o confruntare militară. Are și o funcție internă. Naționalismul maritim rămâne un instrument politic eficient pentru Erdoğan.

Conceptul unei Turcii care trebuie să-și apere drepturile pe mările din jurul ei se înscrie într-o viziune mai largă asupra statutului regional al țării. Dar mesajul este destinat și Occidentului.