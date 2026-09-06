Nimic fără Dumnezeu

Bisericile au fost demolate, preoții au fost supravegheați, credincioșii au fost marginalizați, iar copiilor li s-a inoculat ideea că materialismul dialectic explică totul. Azi, USR este reprezentantul curentului neomarxist care vrea să ne spună din nou că Lenin avea dreptate! Neomarxismul contemporan nu mai vine cu buldozerul și carnetul roșu.

Vine cu postarea pe rețelele sociale, cu sesizarea, eticheta, indignarea regizată și pretenția că simpla afirmare publică a credinței îi discriminează pe ceilalți. #viral #pentrutine #dumnezeu #fyp #evz