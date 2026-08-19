HAI România!

Capra noastră, nasol! Capra lor, mişto!

De regulă, poate aţi constatat şi dumnevoastră, nu abordez subiecte politice. Nici acesta nu este un material despre politică. Ci despre tupeu. Un tupeu fără margini. De luni, de când s-a pronunţat Curtea Constituţioanlă pe Legea ANI, o ţinem tot într-o chelălăială şi văicăreală. Dar şi ameninţări cu CEDO, dar şi ameninţări voalate la adresa preşedintelui Nicuşor Dan.

Cam ca în „Mioriţa”: „Şi de-o fi să mor...” Adaptat la zilele noastre: Şi de-o fi ca Nicuşor Dan să promulge legea... Legea ANI lasă politica de pe plaiurile mioritice cu un Fritz mai puţin. Nu mai intru acum în amănuntele discutate şi răsdicutate, în analizele a tot felul de jurişti şi nejurişti.

Cam ca versul din poezia „Înţelegere” a putinistului Mihail Lermontov: „Vorbesc cu prostul, cu neprostul”.

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HAI România!

Capra noastră, nasol! Capra lor, mişto!

Capra noastră, nasol! Capra lor, mişto!

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