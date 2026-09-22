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Dosarul lui Călin Georgescu, analizat prin prisma efectelor asupra AUR. Posibile schimbări în rândul alegătorilor

Dosarul lui Călin Georgescu, analizat prin prisma efectelor asupra AUR. Posibile schimbări în rândul alegătorilor
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Din cuprinsul articolului

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu ar putea avea efecte asupra scenei politice și asupra AUR, au susținut invitații podcastului „Contrapunct”. Dan Andronic și Bogdan Jelea au discutat despre posibile schimbări în comportamentul electoratului, dar și despre riscul ca Georgescu să fie perceput de o parte a susținătorilor drept o victimă politică.

Bogdan Jelea spune că dosarul poate deveni o vulnerabilitate pentru AUR

Bogdan Jelea a analizat situația lui Călin Georgescu din perspectiva legăturii politice și electorale cu AUR. El a susținut că partidul ar putea resimți efectele acestei situații, în funcție de modul în care evoluează dosarul. Marți, fostul candidat la prezidențiale a fost plasat sub control judiciar.

„E bine, eu cred că este o situație nefericită pentru AUR, în primul rând. Pe de-o parte, nu uitați, AUR, într-o măsură mai mică sau mai mare, este cumva în siajul domnului Călin Georgescu. (…)E clar că domnul Simeon conduce partidul”, a spus Bogdan Jelea.

Jelea a vorbit și despre posibilitatea ca o parte dintre alegătorii formațiunii să își reconsidere opțiunea politică în urma evoluției cazului.

Bogdan Jelea spune că o parte dintre alegători ar putea avea o altă percepție

Potrivit lui Bogdan Jelea, situația poate produce efecte diferite asupra electoratului, în funcție de modul în care fiecare persoană interpretează acuzațiile și evoluția anchetei.

„În egală măsură, hai să vedem și reversul medaliei, s-ar putea ca unii dintre cei care nu aveau nicio opțiune, care nu neapărat îl simpatizau pe Călin Georgescu, să spună dom’le, asta este o execuție politică. Hai să-l apărăm pe Mesia (…)”, a spus Bogdan Jelea.

Bogdan Jelea

Bogdan Jelea, Mirel Curea și Timotei Onoriu Sursa foto: Captură video

Timotei Onoriu leagă evoluția politică de rezultatul dosarului

Timotei Onoriu a susținut că modul în care va fi soluționat dosarul ar putea conta pentru percepția publică asupra situației lui Georgescu și asupra formațiunilor asociate cu acesta.

„Eu cred că ștenariul prezentat de Bogdan e fezabil doar în contextul în care va fi dovedită de judecători, pentru că în condițiile în care după anularea alegerilor nu avea niciun verdict concret, nimeni nu știe de ce, știe doar că s-au anulat alegerile, că le plăcea sau nu le plăcea de Georgescu, dar nimeni nu știe de ce”, a spus Timotei Onoriu.

Dan Andronic a susținut că o eventuală măsură de arestare în cazul lui Călin Georgescu ar fi putur produce noi tensiuni în spațiul public.

„Arestarea sau nu a domnului Călin Georgescu va crea un alt val de emoții”, a spus Dan Andronic.

 

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