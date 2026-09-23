Economie

Economiile în lei ale populației au scăzut. Ce arată noile date BNR

Economiile în lei ale populației au scăzut. Ce arată noile date BNRBNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Depozitele în lei ale populației au coborât în august la 269,617 miliarde de lei, cu 0,4% față de luna precedentă, arată datele publicate de Banca Națională a României. În aceeași perioadă, economiile în valută au continuat să crească, iar creditele în valută au înregistrat un avans anual de 17%.

Economiile în lei ale populației au scăzut

La finalul lunii august, românii aveau în bănci depozite în lei în valoare de 269,617 miliarde de lei.

Față de iulie, suma a scăzut cu 0,4%. Comparativ cu august 2025, depozitele în moneda națională au fost însă mai mari cu 7%.

Dacă este luată în calcul și evoluția prețurilor, creșterea anuală a fost de numai 0,8% în termeni reali.

Economiile în valută au continuat să crească

O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul banilor păstrați de populație în valută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% față de iulie și au ajuns la echivalentul a 152,07 miliarde de lei.

Exprimate în euro, economiile populației au însumat 28,918 miliarde de euro, cu 0,1% mai puțin decât în luna precedentă.

Comparativ cu august 2025, depozitele în valută ale populației au crescut cu 9,1% dacă sunt exprimate în lei. Calculat direct în euro, avansul anual a fost de 5,2%.

bani

Bani. Sursa foto: Captură video

Creditele în valută au crescut cu 17%

Datele BNR arată schimbări și în ceea ce privește creditarea. Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit populației și companiilor a ajuns în august la 476,69 miliarde de lei.

Față de luna iulie, valoarea acestuia a crescut cu 0,9%, iar comparativ cu august 2025 avansul a fost de 8,2%.

Diferența dintre creditele în lei și cele în valută este însă semnificativă.

Componenta în lei a crescut cu 4,3% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce creditele în valută, exprimate în lei, au înregistrat un avans de 17%.

Au crescut și împrumuturile acordate statului

În august a continuat să crească și creditul guvernamental.

Împrumuturile acordate statului au avansat cu 1,3% comparativ cu luna iulie.

Raportat la august 2025, creșterea a fost de 13,2%.

În ansamblu, depozitele tuturor clienților neguvernamentali au crescut cu 0,5% în august, până la 688,28 miliarde de lei, chiar dacă depozitele în lei ale populației au înregistrat o scădere față de luna precedentă.

Stiri calde

14:25 - Siegfried Mureșan i-a prezentat lui Nicușor Dan programul de guvernare și lista miniștrilor. Ce urmează pentru viitor...

14:19 - Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Thierry de Montbrial la București. Ce teme au discutat

14:14 - Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” prezintă Columbia. Revista și două monede, de luni, la chioșcuri

14:08 - Siegfried Mureșan depune sâmbătă programul de guvernare. Audierile miniștrilor încep săptămâna viitoare

14:02 - Grindeanu spune că n-a primit programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan

13:57 - CCIR pregătește Forumul de Afaceri România–Pakistan și invită companiile pakistaneze să folosească România ca hub eur...

HAI România!

Eminescu, Goga și Iorga la tribunalul corectitudinii politice

Eminescu, Goga și Iorga la tribunalul corectitudinii politice

Europa nu mai are un lider puternic. Dispariția marilor figuri politice și creșterea lui Meloni

Europa nu mai are un lider puternic. Dispariția marilor figuri politice și creșterea lui Meloni

Prețul energiei apasă mai mult mediul de afaceri decât instabilitatea politică. Mihai Daraban cere reorganizarea administrației

Prețul energiei apasă mai mult mediul de afaceri decât instabilitatea politică. Mihai Daraban cere reorganizarea admi...

Proiecte speciale