Economiile în lei ale populației au scăzut. Ce arată noile date BNR

Depozitele în lei ale populației au coborât în august la 269,617 miliarde de lei, cu 0,4% față de luna precedentă, arată datele publicate de Banca Națională a României. În aceeași perioadă, economiile în valută au continuat să crească, iar creditele în valută au înregistrat un avans anual de 17%.

La finalul lunii august, românii aveau în bănci depozite în lei în valoare de 269,617 miliarde de lei.

Față de iulie, suma a scăzut cu 0,4%. Comparativ cu august 2025, depozitele în moneda națională au fost însă mai mari cu 7%.

Dacă este luată în calcul și evoluția prețurilor, creșterea anuală a fost de numai 0,8% în termeni reali.

O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul banilor păstrați de populație în valută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% față de iulie și au ajuns la echivalentul a 152,07 miliarde de lei.

Exprimate în euro, economiile populației au însumat 28,918 miliarde de euro, cu 0,1% mai puțin decât în luna precedentă.

Comparativ cu august 2025, depozitele în valută ale populației au crescut cu 9,1% dacă sunt exprimate în lei. Calculat direct în euro, avansul anual a fost de 5,2%.

Datele BNR arată schimbări și în ceea ce privește creditarea. Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit populației și companiilor a ajuns în august la 476,69 miliarde de lei.

Față de luna iulie, valoarea acestuia a crescut cu 0,9%, iar comparativ cu august 2025 avansul a fost de 8,2%.

Diferența dintre creditele în lei și cele în valută este însă semnificativă.

Componenta în lei a crescut cu 4,3% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce creditele în valută, exprimate în lei, au înregistrat un avans de 17%.

În august a continuat să crească și creditul guvernamental.

Împrumuturile acordate statului au avansat cu 1,3% comparativ cu luna iulie.

Raportat la august 2025, creșterea a fost de 13,2%.

În ansamblu, depozitele tuturor clienților neguvernamentali au crescut cu 0,5% în august, până la 688,28 miliarde de lei, chiar dacă depozitele în lei ale populației au înregistrat o scădere față de luna precedentă.