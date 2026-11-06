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Judecătorul Costin Andrei Stancu renunță la funcția de conducere și cere transferul de la secția penală, după sancțiunea CSM

Judecătorul Costin Andrei Stancu renunță la funcția de conducere și cere transferul de la secția penală, după sancțiunea CSMJustiție. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Judecătorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești a demisionat din Colegiul de conducere al instanței și a solicitat transferul de la secția penală la secția civilă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis sancționarea sa și a judecătorului Ion Fundătureanu. Magistratul consideră că hotărârea transmite un semnal de presiune asupra judecătorilor care soluționează dosare în care sunt implicați politicieni.

Judecătorul Costin Andrei Stancu renunță la funcția de conducere

Cei doi magistrați au făcut parte din completul care, în apelul dosarului fostului ministru Daniel Chițoiu, a înlocuit pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, pronunțată în primă instanță, cu o condamnare definitivă de patru ani de închisoare cu executare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Stancu a explicat că a luat decizia de a părăsi conducerea instanței și secția penală în urma hotărârii CSM.

El a invocat faptul că patru membri ai Consiliului au considerat că nu a săvârșit o abatere disciplinară și a afirmat că mesajul transmis de majoritatea care a votat sancționarea este că judecătorii nu ar trebui să se atingă de politicieni.

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Decizia CSM nu e definitivă

Decizia Secției pentru judecători a CSM a fost luată cu cinci voturi la patru. Ion Fundătureanu a fost sancționat prin retrogradarea de la gradul de judecător de Curte de Apel la cel de Tribunal, iar lui Costin Andrei Stancu i-a fost redusă indemnizația cu 10% pentru un an.î

CSM a precizat că analiza disciplinară nu a vizat legalitatea sau temeinicia condamnării lui Daniel Chițoiu, aprecierea probelor ori justificarea majorării pedepsei.

Potrivit Consiliului, abaterea reținută a avut legătură cu argumentele folosite de cei doi judecători în motivarea deciziei, referitoare la conduita apărării: cereri repetate de recuzare, solicitări de probe noi și amenințări cu sesizarea Inspecției Judiciare.

sursa: arhivă evz

Stancu spune că tensiunile cu avocații au avut loc în altă parte

Stancu a declarat pentru G4Media că va contesta sancțiunea la Înalta Curte de Casație și Justiție. El a susținut că tensiunile cu avocații lui Chițoiu au apărut în procesul de fond, de la Judecătoria Pitești, nu în etapa apelului, unde inculpatul a fost reprezentat de alți apărători.

Judecătorul a mai afirmat că atitudinea avocaților de la fond fusese consemnată în dosar și invocată în apel atât de procurori, cât și de rudele victimelor, constituite părți civile. În opinia sa, această conduită a reprezentat doar un argument secundar în motivarea condamnării, pedeapsa cu executare fiind decisă în principal în raport cu gravitatea accidentului și moartea a două persoane.

Magistratul susține că abordarea sa a fost împărtășită și de alți participanți la proces, precum și de cei patru membri ai CSM care au votat împotriva sancționării. Aceste afirmații fac parte din poziția sa în disputa privind abaterea disciplinară, iar hotărârea Consiliului urmează să fie contestată în instanță.

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