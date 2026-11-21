Marius Șumudică și-a încheiat al doilea mandat la CFR Cluj, după ce le-a comunicat jucătorilor că va pleca de la echipă. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de Andrei Cordea, la finalul partidei cu Oțelul Galați, câștigată de formația clujeană cu 3-2, în etapa a 16-a a Superligii.

Tehnicianul a explicat că decizia are legătură cu probleme personale pe care trebuie să le rezolve și care nu mai pot fi amânate. Plecarea vine la puțin peste trei luni de la revenirea sa pe banca formației din Gruia, în august 2026.

Andrei Cordea a dezvăluit că Șumudică și-a luat rămas-bun de la jucători, după ce le-a comunicat că va părăsi clubul. Fotbalistul a vorbit despre decizia antrenorului la finalul meciului cu Oțelul, exprimându-și aprecierea pentru perioada petrecută alături de acesta.

„Și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim, îi mulțumesc pentru toți că ne-a ajutat. Ne-am simțit bine alături de el și îi mulțumim pentru tot. Ne-a spus astăzi (n.r. – sâmbătă, 21 noiembrie), a zis că va fi o decizie, dar nu ne-a spus că va pleca 100%, doar acum a făcut-o. Din nou, îi mulțumim!”

Declarația jucătorului a clarificat situația antrenorului, după ce acesta le comunicase echipei că urmează să ia o decizie privind viitorul său.

La rândul său, Marius Șumudică a vorbit despre motivele care l-au determinat să renunțe la postul de antrenor. Tehnicianul a mulțumit jucătorilor și conducerii clubului pentru sprijinul acordat în perioada petrecută la CFR Cluj și a explicat că trebuie să se ocupe de anumite probleme personale.

„Nu am decât să le mulțumesc jucătorilor, conducerii, domnului Zăvăleanu, lui Marian Copilu, Ciprian Deac, cu care mă văd zi de zi. M-au susținut necondiționat. Nu am decât cuvinte de laudă. Am probleme personale pe care va trebui să le rezolv, nu mai necesită amânare”, a declarat antrenorul.

Marius Șumudică a revenit la CFR Cluj pe 14 august 2026, într-un moment în care echipa avea nevoie de redresare. În cele 15 partide disputate în al doilea mandat, tehnicianul a obținut șase victorii, a înregistrat patru remize și a pierdut cinci meciuri.

Antrenorul are în CV mai multe experiențe în fotbalul românesc și internațional, printre echipele pregătite de-a lungul carierei numărându-se Rapid, Astra Giurgiu, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab.

Șumudică a câștigat titlul de campion al României alături de Astra Giurgiu, unul dintre cele mai importante rezultate obținute în cariera sa de antrenor.

Plecarea sa lasă CFR Cluj în situația de a găsi un nou tehnician pentru continuarea sezonului din Superliga, după victoria obținută în fața Oțelului Galați.