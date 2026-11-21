Un șofer a fost urmărit în trafic de polițiști, sâmbătă, în localitatea Găneasa din județul Ilfov, după ce nu a respectat semnalele regulamentare de oprire ale agenților, potrivit Poliției.

La scurt timp, autoturismul a fost găsit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto s-a prezentat ulterior la sediul Poliției Orașului Pantelimon. Bărbatul a fost preluat de polițiștii din Voluntari și dus la audieri pentru clarificarea situației.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, incidentul a avut loc în timpul unei acțiuni desfășurate sâmbătă pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au observat un autoturism în localitatea Găneasa și i-au făcut conducătorului auto semnalul regulamentar de oprire, în vederea efectuării unui control.

Șoferul nu s-a conformat indicațiilor agenților și și-a continuat deplasarea, încercând să evite verificările. Polițiștii au pornit imediat în urmărirea autoturismului, însă, la scurt timp, au identificat mașina în afara părții carosabile.

După găsirea autoturismului, agenții au demarat verificări pentru identificarea persoanei care se afla la volan și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Polițiștii au anunțat că urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele verificărilor.

Conducătorul auto s-a prezentat ulterior, la scurt timp după producerea incidentului, la sediul Poliției Orașului Pantelimon. Acesta a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari și condus la sediul unității pentru clarificarea situației.

Reprezentanții IPJ Ilfov au precizat că demersurile vizează stabilirea condițiilor în care s-a produs evenimentul și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

Deocamdată, informațiile comunicate de poliție nu precizează de ce șoferul a refuzat să oprească, dacă în autoturism se mai aflau și alte persoane sau dacă au existat victime în urma incidentului. De asemenea, nu au fost oferite detalii despre eventuale sancțiuni sau despre concluziile verificărilor.