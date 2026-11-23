Un gest aparent banal, pe care mulți șoferi îl fac atunci când alimentează mașina, poate crește expunerea la vaporii de benzină: apropierea feței de gura rezervorului sau inhalarea intenționată a mirosului de combustibil.

Benzina conține substanțe periculoase pentru sănătate, iar o evaluare realizată de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC), parte a Organizației Mondiale a Sănătății, a clasificat benzina auto drept cancerigenă pentru oameni.

Asta nu înseamnă că o alimentare obișnuită provoacă automat cancer. Riscul depinde de cantitatea de vapori inhalată și de durata și frecvența expunerii. Specialiștii recomandă însă evitarea inhalării inutile a vaporilor și luarea unor măsuri de precauție la fiecare alimentare.

În martie 2025, un grup de 20 de experți internaționali din 16 țări a analizat dovezile științifice privind efectele benzinei auto și ale unor aditivi utilizați în combustibili. Concluziile au fost publicate în revista medicală The Lancet Oncology, iar evaluarea completă a apărut în volumul 138 al monografiilor IARC, disponibil din iulie 2026.

Experții au încadrat benzina auto în Grupa 1, categoria substanțelor și produselor pentru care există dovezi că pot provoca cancer la oameni. Evaluarea indică o legătură între expunerea la benzină și cancerul de vezică urinară, precum și leucemia mieloidă acută la adulți.

Clasificarea IARC identifică pericolul cancerigen al unei substanțe, dar nu stabilește că orice contact cu aceasta va duce la îmbolnăvire. Riscul individual depinde de nivelul expunerii și de condițiile în care aceasta are loc.

Benzina este un amestec complex de hidrocarburi și aditivi. Printre componentele sale se numără benzenul, o substanță cunoscută pentru efectele cancerigene. Benzenul poate pătrunde în organism prin inhalarea vaporilor și poate afecta măduva osoasă și sistemul care produce celulele sanguine.

Pe lângă riscurile asociate expunerii îndelungate, inhalarea unor concentrații mari de vapori poate provoca efecte imediate asupra sistemului nervos. Pot apărea dureri de cap, amețeli, somnolență, tremurături și confuzie. În cazurile grave, expunerea la concentrații foarte mari de benzen poate duce la pierderea cunoștinței și chiar la deces.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) precizează că efectele depind de cantitatea de substanță inhalată, durata expunerii și particularitățile persoanei expuse. Benzenul poate fi întâlnit în aerul din apropierea benzinăriilor, iar nivelurile pot fi mai ridicate în anumite zone contaminate sau în apropierea surselor de emisii.

Persoanele care lucrează în mod regulat cu combustibili, precum angajații benzinăriilor, muncitorii din rafinării, șoferii de cisterne și mecanicii auto, pot avea o expunere profesională mai mare decât șoferii care alimentează ocazional.

Pentru a limita contactul cu vaporii de combustibil, șoferii ar trebui să evite să se aplece deasupra gurii rezervorului și să nu inhaleze intenționat mirosul de benzină. Nu este recomandat să rămână inutil în apropierea vaporilor care se ridică în timpul alimentării.

Motorul trebuie oprit înainte de alimentare, iar fumatul și orice sursă de flacără sau scântei trebuie ținute departe de pompă și de rezervor. Vaporii de benzină sunt inflamabili, iar acumularea lor într-un spațiu închis poate crea un pericol serios de incendiu sau explozie.

Dacă simțiți un miros persistent de benzină în habitaclu, inclusiv în timpul mersului, acesta nu trebuie ignorat. Poate indica o scurgere sau o problemă la sistemul de alimentare. Într-o asemenea situație, opriți mașina într-un loc sigur, opriți motorul și evitați fumatul sau orice sursă de aprindere. Dacă suspectați o scurgere, nu reporniți vehiculul înainte de verificarea acestuia de către un specialist.

În cazul unei expuneri importante la vapori, recomandarea CDC este îndepărtarea din zona contaminată și deplasarea la aer curat. Dacă apar simptome precum amețeli puternice, confuzie sau pierderea cunoștinței, este necesară solicitarea asistenței medicale de urgență.

Prin urmare, simplul fapt că simțiți miros de benzină în timpul unei alimentări nu înseamnă că v-ați îmbolnăvit. Important este să nu căutați în mod intenționat să inspirați vaporii, să limitați expunerea și să nu ignorați mirosurile persistente de combustibil din mașină.