O nouă minivacanță pentru români. Angajații și elevii din România vor beneficia, la sfârșitul lunii noiembrie, de patru zile libere consecutive, datorită sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională. Minivacanța va începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se va încheia marți, 1 decembrie 2026. Cele două sărbători sunt recunoscute drept zile nelucrătoare prin Codul muncii, însă există categorii de salariați care trebuie să își desfășoare activitatea și în această perioadă.

Potrivit articolului 139 din Codul muncii, atât ziua de 30 noiembrie, dedicată Sfântului Apostol Andrei, cât și 1 decembrie, Ziua Națională a României, sunt sărbători legale în care nu se lucrează.

Calendarul permite, în acest an, formarea unei minivacanțe fără modificarea programului obișnuit de lucru.

Astfel, perioada liberă cuprinde patru zile consecutive:

Sâmbătă, 28 noiembrie – zi de weekend;

Duminică, 29 noiembrie – zi de weekend;

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei, sărbătoare legală;

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României, sărbătoare legală.

De această perioadă liberă vor beneficia și elevii, care nu vor avea cursuri în zilele de sărbătoare legală.

Pentru angajații care lucrează în mod obișnuit de luni până vineri, minivacanța se încheie marți seară, următoarea zi lucrătoare fiind miercuri, 2 decembrie.

Deși 30 noiembrie și 1 decembrie sunt declarate zile nelucrătoare, prevederile legale nu presupun întreruperea activității în toate domeniile.

Codul muncii stabilește excepții pentru unitățile și locurile de muncă în care activitatea nu poate fi suspendată, din cauza specificului serviciilor prestate sau al procesului de producție.

Printre categoriile profesionale vizate se numără angajații serviciilor de urgență, pompierii și polițiștii, care trebuie să asigure continuitatea activităților și în zilele de sărbătoare legală.

În aceste situații, salariații pot fi programați să lucreze inclusiv pe 30 noiembrie și 1 decembrie, chiar dacă majoritatea angajaților beneficiază de zile libere.

Salariații care își desfășoară activitatea în zilele de sărbătoare legală au dreptul la compensații, conform articolului 142 din Codul muncii. Angajatorii trebuie să acorde timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile pentru munca prestată în aceste perioade.

În situațiile în care, din motive justificate, nu pot fi acordate zile libere compensatorii, legea prevede acordarea unui spor salarial.

Acesta nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii efectuate în programul normal de lucru. Prin urmare, angajații care lucrează în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie trebuie să beneficieze de una dintre formele de compensare prevăzute de legislația muncii.

După minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, calendarul sărbătorilor legale mai include două zile nelucrătoare în luna decembrie.

Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este sâmbătă. Astfel, angajații cu program obișnuit de luni până vineri vor beneficia de un nou weekend prelungit, de această dată de trei zile consecutive, între 25 și 27 decembrie.

Spre deosebire de minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie, perioada liberă de Crăciun va fi mai scurtă, deoarece una dintre cele două sărbători legale coincide cu ziua de sâmbătă. În total, până la încheierea anului 2026, mai sunt patru zile de sărbătoare legală: 30 noiembrie, 1 decembrie, 25 decembrie și 26 decembrie. Dintre acestea, trei cad în timpul săptămânii, iar una în weekend.