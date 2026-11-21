Odată cu scăderea temperaturilor, șoferii se confruntă dimineața cu aceeași problemă: parbrizul acoperit de gheață sau geamurile aburite. Graba îi determină pe unii să curețe doar o porțiune mică din parbriz, să pornească la drum și să spere că restul gheții se va topi pe parcurs. Este însă o greșeală care poate pune în pericol atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic. În plus, legislația rutieră prevede sancțiuni atunci când geamurile murdare sau acoperite împiedică vizibilitatea în timpul mersului.

Potrivit articolului 101 din OUG 195/2002, constituie contravenție nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale, dacă prin aceasta este restrânsă sau estompată vizibilitatea în timpul deplasării.

Fapta este sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, adică între 6 și 8 puncte-amendă. Așadar, șoferii care pleacă la drum cu geamurile acoperite de gheață, astfel încât nu pot vedea corespunzător în jurul mașinii, riscă să fie amendați.

Nu este suficient să fie curățată doar o mică zonă în dreptul volanului. Conducătorul auto trebuie să aibă vizibilitate prin parbriz, lunetă și geamurile laterale. O oglindă laterală acoperită de gheață sau un geam prin care nu se poate observa traficul poate deveni o problemă serioasă, mai ales la schimbarea benzii, în intersecții sau la efectuarea manevrelor de parcare.

Una dintre cele mai proaste soluții este turnarea apei fierbinți sau foarte calde direct pe parbriz. Diferența bruscă de temperatură poate provoca fisurarea sticlei, mai ales dacă aceasta are deja mici ciobituri sau fisuri.

O altă greșeală este folosirea ștergătoarelor pentru îndepărtarea gheții. Dacă lamelele sunt lipite de sticlă, acționarea lor poate deteriora cauciucul sau mecanismul. În plus, ștergătoarele nu sunt concepute pentru a îndepărta un strat gros de gheață.

Nici obiectele metalice sau improvizate, precum cuțitele și racletele dure, nu sunt recomandate. Acestea pot zgâria suprafața parbrizului.

Soluția este folosirea unei raclete speciale pentru gheață și a unui spray de dezghețare destinat geamurilor auto. Pentru a preveni formarea gheții, șoferii pot utiliza o husă specială pentru parbriz, montată înainte de lăsarea temperaturilor sub zero grade.

Atunci când geamurile sunt aburite pe interior, problema este provocată de diferența de temperatură și de umiditatea acumulată în habitaclu. Sistemul de climatizare poate ajuta la eliminarea rapidă a condensului.

Șoferii ar trebui să direcționeze aerul către parbriz, să pornească ventilația și, dacă mașina este dotată cu aer condiționat, să îl folosească pentru reducerea umidității. Funcția de dezaburire rapidă este disponibilă pe multe modele moderne. De asemenea, recircularea aerului trebuie oprită, pentru a permite introducerea aerului din exterior.

Este important ca șoferii să nu pornească la drum înainte ca vizibilitatea să fie restabilită. Chiar dacă parbrizul pare curat în zona centrală, condensul sau gheața rămase pe margini pot ascunde pietoni, bicicliști ori alte vehicule.

Poliția recomandă îndepărtarea completă a gheții și zăpezii de pe parbriz, lunetă, geamurile laterale, oglinzi, faruri și plafon. Zăpada rămasă pe acoperiș se poate desprinde în timpul mersului și poate ajunge pe parbriz sau pe mașinile din spate.

Înainte de plecare, șoferii ar trebui să verifice și dacă lichidul de parbriz este rezistent la îngheț, dacă ștergătoarele funcționează corespunzător și dacă instalația de încălzire și dezaburire este în stare bună.

Câteva minute în plus petrecute dimineața pentru curățarea mașinii pot preveni un accident și o amendă. Regula este simplă: nu pleca la drum până când nu ai vizibilitate bună în toate direcțiile.