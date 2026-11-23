Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că va efectua în curând o vizită în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, pentru a-și manifesta sprijinul față de comunitatea etnică maghiară care locuiește acolo. Anunțul vine într-un moment în care relațiile dintre Budapesta și Kiev încearcă să depășească tensiunile legate de drepturile minorității maghiare, potrivit Reuters.

Șeful guvernului de la Budapesta a declarat luni, în fața Parlamentului, că intenționează să ajungă în regiunea Transcarpatia, cunoscută și sub numele de Zakarpattia. El a amintit că niciun premier ungar nu a vizitat comunitatea maghiară din această zonă de la începutul războiului din Ucraina.

„Niciun prim-ministru maghiar nu a vizitat maghiarii din Zakarpattia (Transcarpatia) de la începutul războiului. Acest lucru se va schimba în curând, când mă voi întoarce în Zakarpattia în calitate de prim-ministru, după 2024”, a declarat Magyar, făcând referire la o vizită pe care a efectuat-o în regiune pe când se afla în opoziție.

Transcarpatia este situată în Munții Carpați, în vestul Ucrainei, și are granițe cu patru state membre ale Uniunii Europene: Ungaria, România, Slovacia și Polonia.

Situația etnicilor maghiari din Transcarpatia a reprezentat în repetate rânduri un motiv de dispută între cele două state. Guvernul ungar a acuzat Ucraina că restricționează drepturile culturale, educaționale și lingvistice ale minorității maghiare.

Peter Magyar a adoptat însă o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev decât fostul premier Viktor Orban. În octombrie, liderul ungar a anunțat că a convenit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună relațiile bilaterale pe o nouă bază.

Cu toate acestea, Magyar a transmis în repetate rânduri că Ungaria nu va furniza arme Ucrainei și a cerut progrese în privința drepturilor comunității maghiare.

Premierul ungar a abordat și negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, susținând că acestea nu ar trebui condiționate de discuțiile despre sprijinul financiar acordat Ucrainei.

„Există forţe politice care ar dori ca negocierile să se concentreze asupra modului în care următorul buget pe 7 ani al Uniunii Europene se raportează la finanţarea Ucrainei… poziţia guvernului maghiar este clară; cele două chestiuni ar trebui tratate separat”, a afirmat Magyar.

Liderul de la Budapesta a anunțat că va discuta despre viitorul buget european cu omologii săi din Cehia, Polonia și Slovacia, în timpul întâlnirii programate luni la Bratislava.

Magyar a mai declarat că Ungaria nu poate accepta cea mai recentă propunere privind bugetul UE, prezentată sâmbătă de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

La începutul lunii, cancelarul german Friedrich Merz a susținut că viitorul buget european, care va intra în vigoare din 2028, trebuie să acorde o atenție mai mare cheltuielilor pentru apărare și competitivitate. Totodată, acesta a cerut ca toate statele membre să contribuie la sprijinirea Ucrainei.

Premierul slovac Robert Fico l-a acuzat pe Merz de „şantaj”, după ce cancelarul german a legat finanțarea Kievului de negocierile privind bugetul Uniunii Europene.

În decembrie anul trecut, statele membre au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă s-au abținut de la vot și au transmis că nu vor participa la niciun nou împrumut.