AUR a făcut public luni seară un raport de 436 de pagini despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care contestă temeiul constituțional al deciziei Curții Constituționale și susține că acuzațiile care au stat la baza hotărârii nu au fost demonstrate. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, analizează decizia CCR și rolul instituțiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

Autorii documentului ridică întrebări despre baza legală în care Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral, după ce validase rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.

„Care este norma constituţională care conferă Curţii Constituţionale puterea de a anula, din oficiu, întregul proces electoral prezidenţial aflat în desfăşurare, după ce rezultatul primului tur fusese confirmat printr-o hotărâre definitivă şi general obligatorie a aceleiaşi Curţi Constituţionale? (…) Dacă prima hotărâre confirmase definitiv rezultatul primului tur, trebuie stabilit dacă şi în ce temei cea de-a doua hotărâre putea înlătura, după numai patru zile, efectele juridice ale acestei confirmări”, se arată în document.

Potrivit raportului, la aproape doi ani de la decizia din 6 decembrie 2024, autoritățile române nu au oferit un răspuns instituțional complet la întrebările privind anularea scrutinului.

„La 6 decembrie 2024, un proces electoral al cărui prim tur fusese confirmat prin hotărâre definitivă a fost anulat în absenţa unor reguli prestabilite care să reglementeze expres o asemenea ipoteză şi fără existenţa unei căi de atac împotriva hotărârii de anulare. Problema constituţională creată atunci nu s-a încheiat odată cu reluarea alegerilor. Un precedent neanalizat rămâne disponibil pentru a fi invocat şi exercitat din nou. O putere exercitată o dată, fără ca temeiul, limitele şi procedura să fie clarificate, poate deveni o putere permanentă”, se mai arată în raport.

Autorii consideră că lipsa unor reguli clare privind exercitarea unei asemenea puteri reprezintă o vulnerabilitate constituțională.

„În dreptul public, existenţa unei asemenea puteri nereglementate reprezintă ea însăşi o vulnerabilitate constituţională, indiferent de persoanele împotriva cărora a fost folosită prima dată şi indiferent de rezultatul politic produs. Această vulnerabilitate este cu atât mai gravă atunci când o autoritate acţionează în afara limitelor Constituţiei invocând chiar Constituţia drept temei al propriei puteri”, arată realizatorii raportului.

Raportul AUR afirmă că decizia din decembrie 2024 a înlăturat efectele voturilor exprimate de milioane de alegători.

„La 6 decembrie 2024, distanţa dintre competenţa înscrisă în Constituţie şi puterea efectiv exercitată s-a măsurat, pentru prima dată în istoria constituţională a României, în efectele înlăturate ale votului a aproximativ 9,4 milioane de cetăţeni”, se mai arată în documentul de 436 de pagini.

În concluziile raportului, autorii susțin că instanța constituțională și-ar fi atribuit prin interpretare o putere care nu era prevăzută explicit de lege.

„Curtea Constituţională a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare, chiar în hotărârea prin care a exercitat-o, în afara condiţiilor şi a remediului prevăzute de lege”.

Realizatorii documentului contestă și informațiile referitoare la activitatea de pe platforma TikTok, invocate în decizia de anulare.

„Curtea a avut doar note de informare cu o cifră fără sursă, 25.000 de conturi, declarată nedovedită în scris de TikTok. Niciunul dintre documente nu identifică autorul vreunei operaţiuni, nu cuantifică vreun efect asupra vreunui vot şi nu priveşte votarea sau stabilirea rezultatelor. Nicio anchetă penală ulterioară nu poate aduce retroactiv probele care lipseau la 6 decembrie 2024”, susțin autorii raportului.

Aceștia afirmă că statul a anulat efectele voturilor exprimate de 9.242.186 de cetățeni și că peste 53.000 de alegători au rămas fără posibilitatea de a-și exercita votul în turul al doilea.

„Statul a lipsit de efecte voturile legal exprimate a 9.242.186 de cetăţeni şi a lăsat nenumărate voturile a peste 53.000 de români din turul al doilea. Niciunul dintre aceşti alegători nu încălcase legea. Hotărârea s-a dat fără părţi, fără apărare, fără ca participarea procurorului să figureze în act şi fără cale de atac”, se mai arată în raport.

Autorii documentului afirmă că hotărârea din 6 decembrie 2024 nu a fost un eveniment izolat și invocă o decizie anterioară a Curții Constituționale, din 5 octombrie 2024, prin care un candidat ar fi fost eliminat din competiția electorală.

„Anularea nu a fost un accident”: „A fost capătul unei practici. La 5 octombrie 2024, Curtea Constituţională a României a eliminat din competiţie un candidat înregistrat legal de Biroul Electoral Central, pe baza unor criterii pe care Parlamentul nu le-a legiferat niciodată”.

Raportul susține, de asemenea, că nu au fost identificați public responsabilii pentru documentele și deciziile care au dus la anularea scrutinului.

„Nimeni nu răspunde”: „Actele care au dus la anulare au autori, dar traseul lor până la Curtea Constituţională este ascuns”.

Un capitol distinct al documentului analizează motivele care ar fi stat la baza anulării alegerilor. Autorii susțin că invocarea unei presupuse ingerințe ruse în sprijinul candidatului Călin Georgescu a oferit puterii politice o justificare pentru oprirea procesului electoral.

„Invocarea ingerinţei ruse în sprijinul candidatului Călin Georgescu a oferit puterii politice din România o justificare pentru anularea alegerilor. În contextul războiului din 407 / 432 Ucraina şi al temerilor pentru securitatea României, cetăţenii au putut accepta anularea propriului vot doar pentru că anularea le-a fost prezentată drept o măsură de apărare a ţării împotriva unei ingerinţe ruse”.

Potrivit documentului, acuzațiile ar fi servit intereselor mai multor actori politici și instituționali, oferind o explicație pentru oprirea competiției electorale și pentru intervențiile asupra mediului informațional.

„Partidelor învinse le oferea o explicaţie pentru oprirea competiţiei electorale şi le permitea să evite discuţia despre propriul eşec. Actorilor externi preocupaţi de perspectiva ca România să fie condusă de Călin Georgescu, un candidat din afara sferei lor de influenţă, acuzaţia le oferea justificarea unei intervenţii asupra mediului informaţional. Organizaţiilor participante le confirma importanţa şi necesitatea activităţilor de monitorizare, iar instituţiilor de securitate le permitea să prezinte ameninţarea ca pe o urgenţă de securitate naţională”, se mai arată în raport.

Concluzia autorilor este că documentele invocate de CCR nu demonstrau existența fraudei prevăzute de lege pentru anularea alegerilor.

„La 6 decembrie 2024, documentele invocate de Curtea Constituţională nu dovedeau frauda cerută de lege pentru anularea alegerilor”, este concluzia realizatorilor raportului.

Deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, a declarat luni că nu au existat ingerințe rusești în procesul electoral, susținând că intervențiile au provenit de la instituțiile statului român.

Raportul urmează să fie supus dezbaterii și votului în comisia de specialitate din Camera Deputaților. Ulterior, documentul va fi transmis instituțiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor prezentate și stabilirea eventualelor răspunderi.