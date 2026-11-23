Președintele AUR, George Simion, le-a cerut românilor interesați de clarificarea anulării alegerilor prezidențiale din 2024 să solicite instituțiilor statului să stabilească adevărul și să depună plângeri penale la Parchetul General. Apelul a fost lansat luni, la prezentarea unui raport parlamentar referitor la anularea scrutinului, document asumat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților.

Liderul AUR a comentat și eliberarea lui Călin Georgescu din Arestul Central, pe care a descris-o drept „un mic act de dreptate”. Simion a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi fost un deținut politic și a susținut că România se îndreaptă spre dictatură.

„Astăzi a avut loc un mic act de dreptate, Călin Georgescu, cel care exact acum doi ani câştiga turul întâi al alegerilor prezidenţiale, a fost eliberat din Arestul Central şi lăsat să meargă la familie. În opinia noastră, ca partid politic, (…) Călin Georgescu a fost în această perioadă un deţinut politic şi că România se îndreaptă cu paşi repezi către o dictatură.

Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spaţiu public, nimeni din ţara noastră nu mai poate avea încredere în democraţie şi în alegeri libere. Românii în întregime au suferit un şoc, şoc din care trebuie să ne revenim. Şi nu ne vom reveni în lipsa adevărului. Nu credem că acest scenariu aplicat în 2024 nu se va mai repeta. (…) Nu vor ezita să folosească acelaşi scenariu”, a afirmat Simion.

Președintele AUR a explicat că raportul prezentat nu este un document al partidului, ci unul parlamentar, asumat de Laura Gherasim, în calitate de președintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților.

Simion i-a îndemnat pe cei care vor consulta documentul să solicite intervenția instituțiilor statului și să depună plângeri penale. El a menționat că la Parchetul General a fost deja deschisă o anchetă „in rem”.

„Îndemnăm pe toţi cei care vor citi raportul realizat de Comisia de abuzuri, prin preşedintele Laura Gherasim, să ceară instituţiilor statului dreptate, să îşi facă datoria şi să spună adevărul despre anularea alegerilor. În acest sens, îi îndemnăm să depună o plângere penală la Parchetul General, unde a început deja o anchetă ‘in rem’ . Toţi paşii necesari se pot găsi pe valuldemocratiei.ro. Eu am făcut o astfel de plângere penală şi îndemn toţi românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opţiunile politice, să facă o asemenea plângere.

De altfel, doamna deputat Gherasim va trimite către toate instituţiile statului şi către Parchetul General acest raport şi va cere un vot în Parlamentul României pentru continuarea acestei anchete. Românii să-şi recapete încrederea în democraţie şi în justiţie. Cerem ca cei vinovaţi de anularea alegerilor să fie traşi la răspundere şi cerem desecretizarea şedinţei CSAT din 2024 când s-a luat această hotărâre”, a adăugat liderul AUR.

Acesta a mai spus că partidul nu se va distanța de Călin Georgescu și a susținut că autoritățile nu au prezentat un raport care să explice anularea alegerilor.

„Acest raport privind lovitura de stat l-am tradus în limba engleză şi l-am prezentat în Congresul American. Tot ce a apărut în spaţiul public este inclus în cele peste 430 de pagini ale raportului puse cap la cap. (…) Instituţiile care operează cu documente secrete nu au pus la dispoziţia Comisiei asemenea documente (…) Raportul ridică unele întrebări, răspunde la altele, dar problema este de ce aparatul de stat nu a răspuns până acum la toate aceste întrebări. Aici nu este adevărul definitiv, dar este un demers care obligă instituţiile statului să răspundă”, a mai spus Simion.

Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim, a declarat că documentul a fost realizat după șase luni de activitate și că mai trebuie completat.

Potrivit acesteia, raportul a fost întocmit în urma mai multor petiții prin care cetățenii au cerut explicații despre motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și despre voturile celor 9,4 milioane de alegători.

Gherasim a mai precizat că, pe parcursul a cinci zile, comisia parlamentară a audiat mai multe persoane, printre care Cristian Terheș și Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Întrebată cine ar fi responsabil pentru anularea scrutinului, deputata i-a nominalizat pe fostul președinte Klaus Iohannis, Curtea Constituțională a României și Comisia Europeană.

Deputata a susținut că rezultatele cercetării parlamentare arată că decizia de anulare a alegerilor ar fi fost luată fără o bază constituțională și legală.

„Sunt tristă pentru că ceea ce am constatat după această cercetare parlamentară arată că în momentul de faţă instituţiile statului român deţin o putere absolută, prin cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale a României, putere de a decide soarta şi destinul unei ţări, deşi Constituţia Românie prevede foarte clar că suveranitatea aparţine poporului român şi cetăţenilor. Ceea ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor în urma cercetării parlamentare pe care am desfăşurat-o împreună şi cu colegii noştri şi în urma documentelor pe care le-am analizat, vreau să transmit tuturor românilor care au votat că, din păcate, ceea ce statul român a făcut în dreptul public se numeşte uzurpare de putere. Anularea alegerilor a fost făcută fără ca Constituţia României şi legile electorale să permită acest lucru”, a argumentat Gherasim.

Președinta comisiei a mai afirmat că demersurile parlamentarilor nu au avut rezultatele așteptate, deoarece instituțiile statului nu ar fi răspuns solicitărilor transmise de comisiile parlamentare.

Laura Gherasim a declarat că au fost expediate adrese către ambasadele Statelor Unite, Rusiei și Franței. Potrivit acesteia, reprezentanța diplomatică rusă a transmis un răspuns, în timp ce cel din partea Ambasadei SUA nu sosise la momentul declarațiilor.

„În România, o simplă amendă este tratată cu mai multe garanţii de respectare a drepturilor omului, decât este tratat votul românilor (…) Am trimis adrese şi către Ambasada SUA, Rusiei, Franţei şi am primit răspunsuri. Ambasada Rusiei spune că ţine de democraţiile occidentale ceea ce s-a întâmplat. Răspunsul de la Ambasada SUA nu a sosit. (…) Raportul va fi trimis şi Comisiei Europene”, a mai declarat președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor.