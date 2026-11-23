Comisia Europeană nu verifică suficient modul în care sunt administrate miliardele de euro din fondurile destinate ajutorului pentru dezvoltare, încredințate Organizației Națiunilor Unite și altor instituții partenere, potrivit unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Documentul arată că Executivul european se bazează în mare măsură pe rapoartele transmise de aceste organizații și nu are o imagine clară asupra rezultatelor obținute cu banii contribuabililor europeni.

Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare la nivel mondial, iar ONU, alte organizații internaționale și agențiile statelor membre contribuie la distribuirea fondurilor către țările din afara Uniunii.

Potrivit Curții de Conturi Europene, înainte de a încredința fonduri și proiecte acestor organizații, Comisia trebuie să evalueze dacă ele dispun de sisteme și mecanisme de control adecvate. Supravegherea instituției europene este necesară pe tot parcursul colaborării, pentru a se asigura că proiectele sunt implementate corespunzător.

Raportul auditorilor arată că, între 2021 și 2025, organizațiile partenere au gestionat 16,5 miliarde de euro în numele UE. Peste o treime din această sumă a fost administrată de agenții și bănci de dezvoltare din statele membre, în timp ce puțin sub o treime a revenit organizațiilor ONU.

„Atunci când anumite organizații gestionează bani în numele UE, un parteneriat bazat doar pe încredere nu este suficient”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport de audit.

„Comisia trebuie să se asigure că aceste organizații răspund în mod corespunzător pentru modul în care sunt direcționați banii contribuabililor europeni către țări terțe și că acești bani produc rezultate concrete”, mai arată sursa.

Potrivit raportului, Comisia Europeană a instituit un sistem bine dezvoltat pentru gestionarea parteneriatelor pe termen lung, însă auditorii au identificat deficiențe în evaluarea organizațiilor, în condițiile contractuale și în monitorizarea proiectelor.

Unul dintre instrumentele folosite de Comisie este reprezentat de evaluările pe bază de piloni. Acestea urmăresc să stabilească dacă organizațiile partenere au sisteme, reguli și proceduri interne de control corespunzătoare. Peste 150 de organizații au fost evaluate prin această metodă, iar alte verificări sunt în desfășurare.

Auditorii europeni arată însă că evaluările nu sunt reexaminate cu suficientă regularitate. Schimbările importante produse în interiorul organizațiilor pot face ca verificările inițiale să nu mai reflecte situația reală. Cu toate acestea, potrivit raportului, Comisia se bazează în principal pe informațiile furnizate chiar de parteneri și nu verifică periodic dacă evaluările mai sunt valabile.

Documentul semnalează și probleme legate de instrumentul informatic central în care Comisia păstrează date despre organizațiile evaluate. În urma verificărilor, auditorii au descoperit informații incorecte despre mai multe instituții. Totodată, procedurile îndelungate de actualizare fac ca baza de date să nu conțină întotdeauna informații complete și actualizate.

Un alt aspect evidențiat de Curtea de Conturi Europeană vizează condițiile contractuale stabilite între Comisie și organizațiile partenere.

Potrivit raportului, acordurile facilitează colaborarea, dar pot restrânge capacitatea executivului european de a supraveghea utilizarea fondurilor. Un exemplu este înțelegerea încheiată cu Organizația Națiunilor Unite, care limitează profunzimea și sfera verificărilor pe care Comisia le poate efectua.

Auditorii consideră că aceste restricții îngreunează obținerea unor garanții suficiente privind utilizarea corespunzătoare a banilor europeni.

De asemenea, raportul arată că instituția europeană se bazează în mare măsură pe informațiile transmise de organizațiile partenere și efectuează puține verificări direct pe teren. În opinia auditorilor, această practică reduce capacitatea Comisiei de a confirma dacă progresele raportate de parteneri corespund situației reale.

Raportul Curții de Conturi Europene evidențiază și dificultățile întâmpinate de Comisie în evaluarea eficienței financiare a proiectelor.

Conform documentului, nu există o legătură suficient de clară între sumele cheltuite și rezultatele obținute. Din acest motiv, Comisia nu poate evalua corespunzător raportul costuri-beneficii și nici nu poate demonstra ce s-a realizat cu fondurile europene.

Auditorii arată că această situație împiedică instituția să stabilească ce modalități de finanțare prin intermediul organizațiilor partenere oferă cele mai bune rezultate în raport cu banii alocați.

Potrivit Curții de Conturi Europene, cooperarea cu aceste organizații trebuie să țină mai mult cont de răspunderea de gestiune și de raportul costuri-beneficii, principii esențiale pentru buna administrare a fondurilor publice.

Pentru verificarea modului în care sunt gestionate fondurile europene, Curtea de Conturi Europeană a analizat ajutorul pentru dezvoltare acordat prin gestiune indirectă, în special prin intermediul organizațiilor ONU și al agențiilor și băncilor de dezvoltare din statele membre.

Potrivit informațiilor prezentate în raport, auditorii au selectat pentru examinare proiecte implementate în Côte d’Ivoire, Nigeria și Uganda. Eșantionul a inclus șase organizații ale ONU și șase agenții din statele membre ale UE, care administrau cele mai mari volume de fonduri.

Documentul amintește că instituția europeană a identificat și în trecut numeroase erori în operațiuni de acest tip.

Constatările sunt prezentate în Raportul special nr. 27/2026, intitulat „Finanțarea pentru dezvoltare acordată de UE prin intermediul entităților Organizației Națiunilor Unite și al organizațiilor din statele membre – Un parteneriat bazat pe încredere, dar răspunderea de gestiune și raportul costuri-beneficii nu sunt luate în considerare în mod suficient”. Raportul integral și sinteza principalelor constatări sunt disponibile pe site-ul Curții de Conturi Europene.