Grand Theft Auto 6 (GTA 6) a stabilit un record istoric după lansare. Jocul a fost lansat joi, 19 noiembrie, după o așteptare de 13 ani, iar precomenzile și vânzările din prima zi ar fi depășit 24,5 milioane de exemplare. Încasările sunt estimate la aproximativ 2,36 miliarde de dolari, potrivit platformei de analiză Sensor Tower, citată de BBC.

Lansarea noului joc produs de Rockstar Games a depășit așteptările industriei. Potrivit estimărilor Sensor Tower, vânzările au ajuns la peste 24,5 milioane de unități, iar veniturile au trecut de pragul de 2,3 miliarde de dolari.

Pentru comparație, filmul cu cele mai mari încasări din 2026, „Spider-Man: Brand New Day”, a obținut aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe întreaga perioadă de difuzare în cinematografe.

Rockstar Games și compania-mamă Take-Two Interactive nu au publicat încă cifre oficiale privind vânzările. Cele două companii au descris însă cererea pentru joc drept „fără precedent”.

GTA 6 este cel mai nou titlu dintr-o franciză care are aproape trei decenii de existență și care a devenit una dintre cele mai populare serii de jocuri video din lume.

Jocul păstrează formula care a consacrat seria Grand Theft Auto. Acțiunea are loc în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar povestea urmărește aventurile Luciei și ale partenerului său, Jason.

Cei doi sunt infractori mărunți care încearcă să se descurce într-o lume dominată de criminalitate și conflicte. Seria este cunoscută pentru satira la adresa societății americane și a visului american.

Dezvoltarea GTA 6 ar fi costat peste un miliard de dolari, potrivit estimărilor, ceea ce l-ar transforma în cel mai scump joc video realizat vreodată.

Aproximativ trei sferturi dintre exemplarele vândute au fost destinate consolei PlayStation 5. Restul vânzărilor au fost înregistrate pe Xbox, potrivit Sensor Tower.

Compania de analiză estimează că succesul jocului va influența și piața altor producții video. Popularitatea GTA 6 ar putea reduce cu aproximativ 10% timpul pe care utilizatorii îl alocă altor jocuri single-player.

Estimările Sensor Tower au la bază date din confirmările comenzilor prin e-mail și alte surse statistice care monitorizează milioane de utilizatori. Firma urmărește și profilurile publice de pe principalele platforme de gaming, inclusiv PlayStation și Xbox.

La rândul său, compania de cercetare Niko Partners estimează că GTA 6 ar putea genera vânzări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial până la sfârșitul acestui an.

Încasările ar putea crește în următorii ani. Rockstar nu a anunțat încă data lansării versiunii pentru PC și nici calendarul pentru extinderea multiplayer.

Această componentă le va permite utilizatorilor să interacționeze online, să participe la misiuni împreună și să exploreze lumea jocului alături de alți jucători.

Experiența GTA 5, lansat în 2013, arată că modul multiplayer poate prelungi considerabil durata de viață a unui joc. Acesta a generat venituri suplimentare pentru Rockstar prin achizițiile realizate de utilizatori, precum proprietăți virtuale, mașini și alte beneficii disponibile în joc.

GTA 5 a continuat să producă venituri la mulți ani după lansare, iar compania mizează pe un model similar și pentru noul titlu.

Așteptarea pentru GTA 6 a crescut după mai multe amânări succesive. Jocul a fost lansat simultan pe piețele internaționale în noaptea de 19 noiembrie, iar numeroși fani au rămas treji pentru a-l juca imediat după apariție. Unii și-au luat chiar liber de la serviciu pentru a petrece mai mult timp în universul virtual.

Lansarea a stabilit și un record pentru traficul de internet înregistrat seara de operatorul Virgin Media O2. Utilizatorii au descărcat fișierul jocului, care ocupă aproximativ 212 GB pe console.

Mai multe publicații de specialitate au apreciat producția. Site-ul IGN a descris jocul drept o capodoperă „realizată cu o precizie fără compromisuri”.

Conținutul jocului a atras însă și restricții. În Japonia, anumite elemente au fost supuse cenzurii, iar GTA 6 nu a primit aprobarea pentru comercializare în China continentală.