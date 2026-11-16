Republica Moldova. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, condamnat în primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, solicită rejudecarea cauzei de la zero. Acesta solicită un alt complet de judecată. Apărarea susține că, în timpul examinării dosarului la prima instanță, ar fi fost comise încălcări de procedură.

Cererea avocaților a fost formulată luni, în cadrul unei noi ședințe de judecată desfășurate la Curtea de Apel, unde este examinată cauza în care fostul politician a fost condamnat pentru implicarea în frauda bancară.

Între timp, procurorii cer majorarea pedepsei la 25 de ani de detenție, considerând că sancțiunea stabilită de judecători este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor și prejudiciul produs.

Avocații lui Vladimir Plahotniuc contestă modul în care a fost examinată cauza în prima instanță. Aceștia susțin că ar fi existat probleme legate de componența completului de judecată. Aceștia cer ca dosarul să fie trimis spre rejudecare, de alți magistrați.

Apărătorul Lucian Rogac afirmă că nu există motive pentru aplicarea unei pedepse mai mari decât cea stabilită deja. În opinia sa, eventualele încălcări procesuale trebuie analizate înainte de pronunțarea unei decizii definitive.

„Nu există circumstanțe care ar permite majorarea unei termen și așa excesiv. Invocăm anumite încălcări procesuale comise la etapa de fond. Anume compunerea ilegală a completului de judecată, și solicităm rejudecarea cauzei într-un nou complet de judecată compus legal”a menționat avocatul lui Plahotbiuc.

De cealaltă parte, Procuratura Anticorupție solicită instanței de apel să majoreze pedeapsa aplicată lui Vladimir Plahotniuc de la 19 la 25 de ani de închisoare. Acuzatorii consideră că sancțiunea pronunțată de prima instanță nu reflectă suficient gravitatea infracțiunilor și consecințele acestora.

Procurorul de caz, Alexandr Cernei, a explicat că, la stabilirea pedepsei, trebuie luate în calcul atât faptele imputate, cât și prejudiciul financiar considerabil. Totodată, acuzarea cere ca judecătorii să țină cont de comportamentul inculpatului pe parcursul procesului și de pericolul social al infracțiunilor.

„Am solicitat să fie aplicată o pedeapsă maximă pentru infracțiunile incriminate din motiv că instanța de judecată trebuie să aprecieze la individualizarea pedepsei atât circumstanțele de fapt. De asemenea și pericolul social, prejudiciul material enorm care a fost cauzat, să ia în considerare personalitatea inculpatului și comportamentul acestuia pe parcursul procesului”, a menționat Alexandru Cernei.

În paralel, procurorii au solicitat confiscarea bunurilor care ar fi constituit obiectul direct al operațiunilor de spălare a banilor. Această cerere a fost însă respinsă de instanța de fond. Judecătorii au dispus, în schimb, încasarea de la Vladimir Plahotniuc a echivalentului a 39,3 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de Judecătoria Chișinău la 19 ani de închisoare. Asta după ce a fost găsit vinovat pe toate cele cinci capete de acuzare examinate în acest episod al dosarului „Frauda bancară”.

Fostul lider democrat a fost găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale. De asememenea escrocherie și spălare de bani. Potrivit acuzării, acesta ar fi beneficiat de fonduri sustrase din trei bănci comerciale din Republica Moldova. Și anume Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Pedeapsa de 19 ani urmează să fie calculată din momentul reținerii sale în Grecia, în iulie 2025. Potrivit sentinței primei instanțe, în aceste condiții, Plahotniuc ar urma să-și execute pedeapsa până în anul 2044.