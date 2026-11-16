HAI România! Scenariul avansat de Adrian Severin despre încheierea războiul din Ucraina







Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de final, însă Adrian Severin susține că oprirea conflictului nu depinde doar de negocierile dintre Moscova și Kiev, ci de discuții mai ample privind viitoarea ordine mondială. Fostul ministru de Externe a declarat, în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, că inclusiv escaladarea militară din timpul negocierilor poate fi interpretată ca parte a încercării părților de a obține condiții mai bune la masa discuțiilor.

Dan Andronic a pornit de la atacurile produse în perioada negocierilor de la Abu Dhabi și a remarcat că situația de pe teren nu pare să indice apropierea imediată a unei soluții. Adrian Severin a spus însă că o intensificare temporară a conflictului nu înseamnă neapărat că negocierile au eșuat.

„În istoria acestor conflicte, mai întâi e mai rău înainte de a fi mai bine”, a afirmat acesta.

Severin a explicat că atacurile militare pot fi folosite pentru crearea unei poziții mai favorabile în timpul negocierilor.

„Se încearcă prin asemenea lovituri să se creeze o poziție de forță”, a spus fostul ministru. În opinia sa, actuala escaladare nu ar trebui interpretată automat ca un semn al blocării discuțiilor. „Aș vedea eu această escaladare nu ca un eșec al negocierilor, ci aș vedea-o tocmai ca un semn că negocierile merg bine, dar nu suficient de bine”, a afirmat Severin.

El a făcut apoi diferența între câștigarea unei confruntări militare și obținerea unei păci.

„Nu toți cei care câștigă războiul pot să-și câștige pacea”, a spus acesta. Adrian Severin a mai explicat că declanșarea unui război poate fi decisă unilateral, în timp ce încheierea lui presupune acordul celorlalte părți. „Dacă vreau să mă împac cu dumneavoastră, aia nu mai e o decizie. Trebuie amândoi să fim de acord cu chestia asta”, a afirmat fostul ministru.

Dan Andronic l-a întrebat dacă europenii vor ajunge la masa negocierilor. Adrian Severin a spus că, în opinia sa, aceștia nu pot fi eliminați complet din proces.

„Eu cred că e limpede, după părerea mea, că fără europeni nu se poate”, a declarat acesta.

Severin a spus că ar putea exista o oprire a războiului printr-un acord între Rusia și Statele Unite, dar a făcut diferența între acest scenariu și obținerea unei păci durabile.

„S-ar putea încheia o pace fără ei, dar aia de fapt ar fi cu adevărat o încetare a războiului fără însă să se câștige pacea”, a afirmat el.

Fostul ministru de Externe a spus că privește războiul din Ucraina ca pe o confruntare mai amplă.

„Aceasta nu este o luptă între ucraineni și ruși. E formal între ucraineni și ruși”, a spus Severin.

Acesta a descris conflictul drept parte a unei schimbări a raporturilor globale.

„Este de asemenea o luptă între o ordine care moare (...) și o ordine în ridicare, în emergență, care este ordinea orientală. China e principalul actor, dar mai sunt și alții.” Severin a continuat: „Deci e vorba de schimbarea unei ordini. Trecem de la ordinea americană la ordinea post-americană.”

În viziunea lui Adrian Severin, negocierea viitorului sistem internațional și discuțiile privind Ucraina sunt legate.

„Nu se poate ajunge la pace în Ucraina decât după ce sau în contextul în care noua ordine este convenită și este în mare schițată, cel puțin în mare schițată, de către actorii ei principali”, a afirmat acesta. Fostul ministru a spus că viitoarea ordine va fi una pluripolară. „Lumea deja e multipolară. Regulile jocului în această lume trebuie convenite”, a declarat Severin.

În opinia sa, odată stabilite regulile între principalii actori, ar putea fi creat și cadrul pentru încheierea războiului.

„Dacă cei trei mari le convin, atunci ne vom fi pus cu toții în situația de a găsi și calea păcii în Ucraina”, a spus acesta.

Dan Andronic l-a întrebat dacă războiul ar putea lua sfârșit chiar în acest an. „Da, nu e imposibil”, a răspuns Adrian Severin. Acesta a invocat informațiile pe care spune că le are din discuții cu diplomați și persoane din taberele implicate.

„Din contactele mele personale, cu diplomați și cu oameni bine informați, din taberele implicate (...) toată lumea spune că sfârșitul acestui război se apropie și va veni repede, poate chiar în acest an”, a afirmat acesta.

Adrian Severin a spus însă că timpul rămas este foarte scurt și a indicat și începutul anului următor.

„Ianuarie, februarie, la începutul anului următor, mi se par date de acum realiste”, a declarat fostul ministru. În aceeași discuție, Severin a spus că tema Ucrainei ar putea reprezenta doar o parte a negocierilor dintre marile puteri. „Dacă discută despre Ucraina, va fi un subiect marginal. Ei vor discuta despre ordinea europeană, dar ordinea europeană și asta în contextul unei ordini mondiale”, a afirmat acesta.