Militari francezi ar desfășura de mai multe luni misiuni confidențiale în Ucraina, unde instruiesc soldați ucraineni și participă la întreținerea echipamentelor militare, potrivit unei investigații publicate luni, 16 noiembrie 2026, de Radio France Internationale (RFI). Operațiunea, denumită „Volia” și coordonată de un general francez, ar fi început cel târziu în vara acestui an și s-ar desfășura cu efective reduse, pentru perioade scurte.

Informațiile au fost obținute de jurnaliștii RFI de la mai multe persoane apropiate dosarului, care au vorbit sub protecția anonimatului. Potrivit investigației, misiunea nu are ca obiectiv participarea directă la lupte, ci acordarea de sprijin tehnic și pregătirea militarilor ucraineni. Parisul nu a confirmat oficial prezența acestor militari pe teritoriul ucrainean.

Potrivit surselor citate de RFI, „Volia” este organizată ca o structură militară flexibilă, cu grupuri mici de militari trimiși în Ucraina pentru misiuni de scurtă durată.

Aceștia ar avea două responsabilități principale: instruirea militarilor ucraineni și asigurarea mentenanței echipamentelor militare furnizate de Franța.

Prezența personalului francez ar fi justificată de necesitatea unor intervenții tehnice specializate. Armata ucraineană utilizează mai multe categorii de echipamente occidentale, inclusiv obuziere Caesar și avioane de luptă Mirage 2000, a căror întreținere presupune pregătire tehnică specifică.

Potrivit investigației, autoritățile militare franceze ar fi preferat trimiterea unor militari din unități specializate, în locul tehnicienilor civili, având în vedere condițiile de securitate dintr-o țară aflată în război.

Investigația RFI susține că prezența militarilor francezi în Ucraina ar fi fost organizată prin intermediul misiunii „Gerfaut”, o structură militară franceză desfășurată oficial în Polonia din februarie 2023.

Aceasta face parte din EUMAM-Ucraina, misiunea de asistență militară a Uniunii Europene destinată pregătirii forțelor armate ucrainene. Potrivit surselor RFI, structura din Polonia ar fi servit drept punct de plecare pentru militarii francezi care ajungeau ulterior în Ucraina.

Mandatul misiunii europene a fost prelungit până la 15 noiembrie 2028. Începând din 2023, aproximativ 25.000 de militari ucraineni au beneficiat de pregătire în Franța și Polonia, potrivit datelor prezentate în investigație.

Franța a furnizat Ucrainei mai multe tipuri de echipamente militare care necesită personal specializat pentru exploatare și întreținere.

Printre acestea se numără obuzierele autopropulsate Caesar și avioanele de luptă Mirage 2000. Mentenanța acestor sisteme presupune cunoștințe tehnice specifice, iar intervențiile trebuie realizate în condiții de securitate adaptate situației de pe teren.

Potrivit RFI, trimiterea militarilor francezi ar permite intervenții mai apropiate de locurile în care echipamentele sunt utilizate. Structura „Volia” ar avea, astfel, un rol de sprijin logistic și tehnic, fără să fie destinată participării directe la operațiunile de luptă.

Publicația franceză nu a dezvăluit regimentele din care provin militarii implicați, invocând motive de securitate pentru protejarea acestora și a familiilor lor.

Investigația RFI aduce în discuție și obligațiile constituționale privind desfășurarea forțelor armate franceze în afara teritoriului național.

Articolul 35 din Constituția Franței prevede că Guvernul trebuie să informeze Parlamentul despre decizia de a implica forțe armate în străinătate, în cel mult trei zile de la începutul intervenției. Dacă misiunea depășește patru luni, continuarea acesteia trebuie supusă aprobării Parlamentului.

Potrivit informațiilor publicate de RFI, Parlamentul francez nu ar fi fost informat despre existența misiunii „Volia”.

Cédric Perrin, președintele Comisiei pentru afaceri externe, apărare și forțe armate din Senatul francez, a declarat pentru RFI că o asemenea misiune militară nu ar putea fi exceptată pur și simplu de la obligațiile constituționale prin invocarea secretului apărării.

Dezvăluirile RFI nu au fost însoțite de o confirmare oficială din partea autorităților franceze privind desfășurarea misiunii „Volia” pe teritoriul ucrainean.

Informațiile despre operațiune se bazează pe mărturiile mai multor persoane apropiate dosarului, care au solicitat păstrarea anonimatului. Prin urmare, detaliile privind efectivele, durata exactă a desfășurărilor și organizarea misiunii nu sunt cunoscute public.

Misiunea „Volia” ar reprezenta o formă de sprijin militar francez desfășurat direct în Ucraina, dincolo de programele oficiale de instruire organizate în statele europene. Dezvăluirile ridică întrebări privind amploarea implicării Franței și modul în care sunt respectate obligațiile de informare a Parlamentului.