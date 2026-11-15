Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită lămuriri oficiale din partea companiei SpaceX, controlată de miliardarul Elon Musk, în urma unor limitări de viteză aplicate rețelei de comunicații Starshield. Liderul de la Kiev avertizează că aceste măsuri compromit grav operațiunile defensive ale armatei ucrainene pe front.

Conform informațiilor relatate de Euronews, forțele armate ale Ucrainei întâmpină dificultăți majore în utilizarea serviciului de internet prin satelit. Mai exact, terminalele au fost limitate la o viteză maximă de deplasare de 161 de kilometri pe oră în regiunile aflate sub ocupație rusă, fapt ce paralizează misiunile de interceptare a dronelor rusești de atac echipate cu motoare cu reacție.

„Restricțiile sunt în vigoare de cinci zile. Ei susțin că este vorba despre o problemă tehnică. Noi nu credem că acesta este cazul.”, a afirmat liderul ucrainean, potrivit unor declarații publicate sâmbătă și preluate de presa internațională.

Subiectul a fost abordat de Volodimir Zelenski și în discursul său de la începutul săptămânii, în cadrul summitului Comunității Politice Europene organizat la Dublin. Șeful statului ucrainean a lansat un avertisment ferm la adresa partenerilor americani cu privire la modul în care este gestionată suveranitatea țării sale.

„Dacă cineva din America ia decizii prin care, practic, tratează teritoriul ucrainean ca și cum nu ar fi ucrainean, atunci acest lucru ne indică direcția în care evoluează lucrurile”, a declarat președintele ucrainean în cadrul summitului.

Vineri, Volodimir Zelenski a subliniat că partea ucraineană nu a primit încă „nicio explicație clară” referitoare la blocajele impuse sistemului Starshield, o infrastructură devenită vitală pentru coordonarea trupelor și menținerea comunicațiilor pe front. În acest context, președintele a ordonat mobilizarea instituțiilor cheie de la Kiev pentru a debloca situația.

„Am dat instrucțiuni Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării din Ucraina să intensifice contactele cu Departamentul de Stat al SUA, Pentagonul și SpaceX, pentru a obține clarificări și a soluționa situația”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele de socializare.

Dincolo de criza comunicațiilor militare, președintele ucrainean a făcut dezvăluiri importante despre discuțiile purtate cu oficialii de la Washington în vederea grăbirii negocierilor de pace. Potrivit lui Zelenski, partea americană a adus în discuție un scenariu care presupune concesii teritoriale în favoarea Federației Ruse, în schimbul integrării Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică.

„Americanii au ridicat următoarea chestiune: «Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus o astfel de problemă”, a declarat Zelenski vineri, în fața jurnaliștilor.

Liderul de la Kiev a adăugat că autoritățile ucrainene negociază în prezent obținerea unor „garanții de securitate specifice” din partea NATO și a Uniunii Europene. Totodată, el a dat asigurări că orice eventual acord validat de statele occidentale va fi supus votului populației, refuzând să își asume individual o decizie privind granițele țării.

„Nu am dreptul să iau această decizie de unul singur”, a afirmat Zelenski.