Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și-a reafirmat marți intenția de a condiționa adoptarea viitorului buget al Uniunii Europene de un acord unanim privind un împrumut de miliarde de euro destinat Ucrainei. Inițiativa liderului de la Berlin a generat deja tensiuni majore, premierul slovac Robert Fico catalogând demersul drept un „şantaj clasic”, potrivit informațiilor publicate de POLITICO.

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul ungar Péter Magyar, oficialul german a argumentat că susținerea Kievului nu trebuie să cadă doar în sarcina anumitor state. Merz a subliniat că sprijinirea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre individuale”.

Acesta a explicat legătura directă dintre ajutorul financiar și negocierile pentru viitorul cadru financiar al blocului comunitar: „De aceea, chestiunea modului în care vom finanţa Ucraina în anii următori, dacă va fi necesar, se înscrie în mod firesc în contextul acestor negocieri bugetare”.

Propunerea, pe care cancelarul german o transmisese anterior și printr-o scrisoare adresată vineri președintelui Consiliului European, António Costa, a fost întâmpinată cu ostilitate la Bratislava. Aflat marți la o întrevedere cu omologul său ceh, Andrej Babiš, premierul slovac Robert Fico a reacționat tranșant, conform presei locale: „Ceea ce face cancelarul german este un şantaj clasic, iar eu îl resping”.

În prezent, oficialii europeni și partenerii internaționali poartă discuții pentru acordarea unui nou împrumut de 70 de miliarde de euro, necesar Ucrainei pentru a face față atacurilor continue ale Rusiei în anul următor. Conform planului actual, Uniunea Europeană ar urma să asigure aproximativ 45 de miliarde de euro, în timp ce diferența de 25 de miliarde de euro ar fi acoperită de aliați precum Marea Britanie, Canada și Japonia.

Friedrich Merz a insistat că nu vrea să se repete scenariul de anul trecut, când un alt împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev a fost aprobat doar prin garanțiile financiare ale majorității statelor membre, în timp ce Cehia, Ungaria și Slovacia au primit derogări.

„În opinia mea, continuarea pe această cale nu este o opţiune bună. Trebuie să integrăm pe deplin politica privind Ucraina în bugetul UE”, a punctat cancelarul german.

Deși vizita lui Péter Magyar la Berlin, unde a venit însoțit de patru miniștri și un secretar de stat, a marcat o apropiere vizibilă între Germania și Ungaria după perioada tensionată din mandatul fostului lider Viktor Orbán, premierul ungar nu a susținut planul lui Merz.

Magyar a transmis că „nu consideră neapărat că este o direcţie bună” ca bugetul comunitar să fie condiționat de alte dosare. El a ales însă o abordare mult mai moderată decât cea a omologului slovac.

„Aş dori să subliniez aici - în mod diplomatic şi cu tot respectul cuvenit, în calitate de prim-ministru al Ungariei - că nu consider neapărat că este abordarea corectă ca bugetul european, care este de fapt destinat unei perioade de şapte ani şi pentru Europa”, să fie „legat de alte chestiuni”, a afirmat liderul de la Budapesta.

Totodată, Péter Magyar a evitat etichetele dure folosite la Bratislava, adăugând: „Nu percep acest lucru ca pe un şantaj, aşa că nu folosesc deloc astfel de cuvinte, întrucât, în lumea de astăzi, totul este legat de orice altceva, dar cred că acest lucru nu transmite neapărat un mesaj pozitiv către lumea exterioară”.