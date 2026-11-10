UDMR solicită instituțiilor europene să modifice statutul de protecție al ursului brun, astfel încât statele membre să poată aplica un management mai flexibil în zonele unde specia nu este amenințată. Demersul vine după ce echipa de cercetători care a realizat studiul genetic privind populația de urs brun din România a prezentat concluziile cercetării în Parlamentul European, în cadrul unui workshop organizat de europarlamentarul Vincze Lóránt și senatorul Tánczos Barna. Miercuri, datele urmează să fie expuse și în fața Comisiei Europene, conform news.ro.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de UDMR, cercetarea bazată pe probe genetice, considerată unică la nivelul Uniunii Europene, confirmă faptul că România găzduiește cea mai numeroasă populație de urs brun din blocul comunitar, depășind pragul de 10.000 de exemplare.

În acest context, reprezentanții formațiunii cer ca datele științifice să stea la baza unei actualizări legislative la nivel european, care să permită autorităților naționale o gestionare activă a efectivelor.

”Noile rezultate ştiinţifice trebuie să se reflecte şi în legislaţia europeană. De aceea am invitat experţii la Bruxelles, iar o delegaţie din România, formată din reprezentanţi ai mai multor partide politice, a contribuit, de asemenea, la prezentarea realităţii din teren în Parlamentul European. Pe baza studiului privind populaţia de urs brun, solicităm modificarea Directivei Habitate: populaţiile de urs brun aflate într-o stare favorabilă de conservare să nu mai fie încadrate în categoria speciilor strict protejate, pentru a permite un management activ al acestora”, a subliniat senatorul UDMR Tánczos Barna.

Tánczos Barna a explicat că soluția propusă vizează un management integrat, bazat pe prevenție, intervenție rapidă, despăgubiri corecte, monitorizare permanentă și reglarea populației pe criterii științifice.

”Nu dorim vânătoare necontrolată, ci un sistem predictibil, în care autorităţile să poată reduce riscurile înainte de producerea unei noi tragedii. În ultimii ani, am lucrat la introducerea unui pachet complex de măsuri, de la intervenţia imediată şi cote până la despăgubiri. Flexibilizarea regulilor europene trebuie să contribuie la aplicarea mai eficientă şi mai rapidă a acestor măsuri”, a declarat senatorul.

Prezentările din această săptămână de la Bruxelles continuă o serie de acțiuni anterioare ale UDMR pe plan european. În luna iunie, Tánczos Barna a cerut, împreună cu Slovacia, reguli mai flexibile în cadrul Consiliului miniștrilor agriculturii din UE, iar ulterior a purtat discuții cu comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, pe tema revizuirii regimului de protecție și a prezentării studiului genetic.

Europarlamentarul Vincze Loránt a pus accentul pe siguranța cetățenilor din comunitățile afectate și a invocat precedentul creat în cazul lupului, al cărui statut a fost reevaluat pe baza noilor dovezi științifice.

”În calitate de reprezentant al comunităţii locale în Parlamentul European, pentru mine nimic nu este mai preţios decât viaţa omului. Sunt convins că trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru protejarea vieţii oamenilor, orice altceva fiind de importanţă secundară. Comunităţile locale ameninţate permanent de prezenţa ursului brun au nevoie de soluţii, iar această ameninţare continuă trebuie înlăturată. Exemplul lupului a demonstrat că statutul de protecţie nu este de neschimbat: acesta poate fi revizuit pe baza noilor date ştiinţifice. Acum solicităm iniţierea aceluiaşi proces şi în cazul ursului brun”, a subliniat europarlamentarul Vincze Loránt.

Situația critică din România a fost ilustrată la Bruxelles și prin datele privind incidentele provocate de urși. Conform UDMR, zeci de oameni și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost rănite în urma atacurilor. În paralel, valoarea despăgubirilor aprobate pentru pagubele produse de aceste animale în ultimii doi ani și jumătate a trecut de 5 milioane de euro.

”Anul acesta am reuşit să adoptăm în Parlamentul României dublarea cotelor de recoltare pentru ursul brun. Solicităm ca şi factorii de decizie europeni să cunoască situaţia din România şi să asigure instrumente juridice adecvate pentru gestionarea preventivă a populaţiei de urs brun. Protejarea vieţii oamenilor nu poate fi amânată”, a subliniat la Bruxelles deputatul UDMR Könczei Csaba.

Reprezentanții UDMR dau asigurări că vor continua demersurile atât la București, cât și în instituțiile europene, urmărind trecerea de la intervențiile punctuale, de criză, la o reglare științifică a populației de urs brun, care să asigure deopotrivă conservarea speciei și siguranța locuitorilor.