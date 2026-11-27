Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a semnat petiția inițiată de Consiliul Național Secuiesc (CNS) și susținută de UDMR prin care 149 de localități din județele Covasna, Harghita și Mureș solicită constituirea unei singure regiuni administrative pentru Ținutul Secuiesc.

Demersul a venit la două zile după depunerea în Parlament a unui nou proiect privind statutul de autonomie al zonei și după ce președintele Consiliului Județean Covasna a cerut comasarea celor trei județe, invocând modelul propus pentru Ialomița și Călărași.

Prin semnarea petiției inițiate de Consiliul Național Secuiesc cu sprijinul UDMR, municipiul Miercurea-Ciuc s-a alăturat poziției comune a administrațiilor locale din zonă, care cer ca cele 149 de localități aparținând istoric Ținutului Secuiesc să își construiască viitorul într-o singură regiune administrativă. Documentul urmează să fie transmis atât Guvernului României, cât și instituțiilor competente ale Uniunii Europene.

Korodi Attila a criticat modul în care este purtată dezbaterea privind reforma administrativă din România, susținând că autoritățile pun accentul aproape exclusiv pe criteriile financiare, lăsând în plan secund comunitățile locale și identitatea teritorială.

„Reorganizarea administrativă trebuie să fie despre oameni, nu despre cifre. Localităţile nu pot fi tratate pur şi simplu ca puncte de cost”, a declarat primarul din Miercurea-Ciuc.

Edilul a arătat că, în timp ce comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori ar aduce economii anuale estimate la 200–250 de milioane de lei, iar Ministerul Dezvoltării ar urma să pună la dispoziție un fond de finanțare de 4 miliarde de lei, eficiența administrației trebuie privită la nivelul întregului sistem. În acest sens, el a dat exemplul sistemelor de termoficare, transport public și metrou din București, care generează anual pierderi de 4 miliarde de lei pentru Capitală și pentru Guvern.

Primarul a explicat că în prezent se confruntă două viziuni asupra administrației publice: una bazată pe comasarea localităților, retrogradarea statutului de oraș și unirea județelor, și o a doua inspirată din modele europene precum cel francez, unde localitățile își păstrează identitatea, dar organizează în comun servicii publice și atribuții administrative.

În opinia lui Korodi Attila, o eventuală reorganizare administrativă nu ar trebui să pornească de la granițele județene stabilite în 1968, ci de la comunitățile legate istoric și cultural.

„Dacă statul îşi propune reorganizarea actualului sistem judeţean, solicităm ferm ca cele 149 de localităţi aparţinând Ţinutului Secuiesc să facă parte dintr-o singură regiune administrativă. Punctul de plecare nu trebuie să fie sistemul judeţean creat în 1968, ci comunităţile care sunt unite prin legături istorice, culturale şi de cooperare”, a afirmat Korodi Attila.

El a adăugat că localitățile trebuie să fie participante active la conturarea reformei, pentru ca deciziile să rămână aproape de cetățeni, iar serviciile publice să fie organizate prin cooperare.

Semnarea petiției a avut loc într-un context mai larg de acțiuni politice ale liderilor maghiari. În urmă cu două zile, deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György și deputatul neafiliat Zakarias Zoltán au depus la Camera Deputaților o nouă propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Székelyföld - Terra Siculorum). Inițiatorii au menționat în proiect că 63 de autorități locale au adoptat deja hotărâri prin care cer Parlamentului și Guvernului crearea unei regiuni administrative numite Ținutul Secuiesc, cu statut autonom stabilit prin lege organică.

Totodată, președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, a propus recent unirea județelor Harghita, Covasna și Mureș într-o singură unitate administrativă, făcând trimitere la declarațiile prin care Sorin Grindeanu a salutat ideea comasării voluntare dintre județele Ialomița și Călărași.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit! Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, a transmis Tamás Sándor.