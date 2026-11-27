Republica Moldova va avea o nouă hartă administrativă. Cele 32 de raioane vor fi desființate și înlocuite cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud. În același timp, numărul primăriilor va scădea la 275, în urma comasării localităților. Schimbările fac parte din reforma administrativ-teritorială, ale cărei proiecte au fost votate în prima lectură de Parlament, cu sprijinul deputaților PAS. Votul a fost precedat de aproape șapte ore de dispute. Opoziția a calificat reorganizarea drept o „bombă cu efect lung”, o „amputare” și o „antireformă”. Reprezentanții guvernării au respins acuzațiile și i-au acuzat pe critici de „lașitate și ipocrizie”.

Primul proiect de lege stabilește noua structură administrativ-teritorială a Republicii Moldova. La nivel local, actualele primării vor fi comasate, iar numărul acestora va ajunge la 275. Procesul se va desfășura prin amalgamare voluntară și normativă. Pentru constituirea unei unități administrativ-teritoriale este stabilit un prag minim de 3.000 de locuitori.

Autorii reformei susțin că reorganizarea va permite crearea unor administrații locale cu mai mulți bani, angajați și capacități de gestionare. În prezent, multe primării au bugete mici și întâmpină dificultăți în asigurarea serviciilor publice. Prin comasare, autoritățile urmăresc să concentreze resursele și să ofere comunităților servicii mai bune.

La nivelul al doilea, cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni administrative. Acestea vor avea teritorii mai mari și vor coordona proiecte de dezvoltare pentru mai multe localități.

Regiunea Nord va reuni 11 raioane: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei și Soroca. Noua regiune va avea 514.105 locuitori, iar sediul administrației regionale va fi în municipiul Bălți.

Regiunea Centru va cuprinde 13 raioane: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni, Telenești și Ungheni. Populația acesteia va fi de 670.088 de locuitori. Sediul autorităților regionale va fi în municipiul Chișinău.

Regiunea Sud va include șapte raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă. Aceasta va avea 280.237 de locuitori, iar administrația regională va avea sediul în municipiul Cahul.

Raionul Taraclia va avea un statut distinct și va fi transformat în municipiul Taraclia, cu statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea.

Municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul actual. Același lucru este valabil și pentru Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Cele patru entități nu vor face parte din cele trei regiuni.

Al doilea proiect de lege stabilește responsabilitățile administrațiilor locale și regionale după reorganizare. Documentul precizează ce servicii vor gestiona primăriile și ce atribuții vor reveni noilor regiuni. Primăriile vor rămâne responsabile de problemele cotidiene ale comunităților. Acestea se vor ocupa de alimentarea cu apă, canalizare, colectarea deșeurilor, întreținerea drumurilor locale, iluminatul stradal și transportul public.

Regiunile vor avea un rol mai important în dezvoltarea teritoriilor. Ele vor coordona proiecte comune, vor atrage investiții și fonduri europene și vor sprijini primăriile în implementarea inițiativelor de dezvoltare. Autoritățile susțin că reorganizarea nu va crea obligații suplimentare pentru cetățeni în privința documentelor personale. Oamenii nu vor trebui să-și schimbe buletinele, certificatele de stare civilă, permisele de conducere sau actele de proprietate.

Datele despre domiciliu și reședința temporară vor fi actualizate automat în registrele de stat. În plus, rețeaua Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS) va fi extinsă și adaptată noii structuri. Astfel, locuitorii vor putea accesa în continuare serviciile publice fără să fie nevoiți să se deplaseze la distanțe mari.

Reforma a provocat dispute aprinse în Parlament. Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, a declarat că reorganizarea administrativ-teritorială este necesară, dar a criticat modul în care autoritățile au ales să o implementeze.

Acesta consideră că, în numeroase cazuri, noua configurație administrativă nu ține cont de opțiunile oamenilor. Chicu a avertizat că o viitoare majoritate parlamentară ar putea reveni asupra reformei, așa cum s-a întâmplat în 2003, când sistemul județelor a fost înlocuit din nou cu cel al raioanelor.

În 1999, Republica Moldova renunțase la cele 40 de raioane și trecuse la o organizare în 10 județe. După schimbarea guvernării, în 2003, comuniștii au restabilit sistemul celor 32 de raioane, alături de municipii, UTA Găgăuzia și unitățile din stânga Nistrului.

„Diferența cea mai esențială e că, din noțiunea de benevol în amalgamare, a rămas doar amalgamare. În multe cazuri, reconturarea hărții administrative este contrară voinței oamenilor. Asta, din păcate, va fi o bombă cu efect lung. Se va schimba acest Parlament, o să fie temei de a revedea această reformă anume acolo unde cei care conduc țara au mers împotriva voinței oamenilor”, a declarat Chicu.

Critici au venit și din partea socialiștilor. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a numit proiectul o „antireformă”. În opinia sa, rezultatul reorganizării va fi apariția unor primării mai puternice, dar fără atribuții suficiente.

Fostul președinte Igor Dodon a anunțat că socialiștii vor încerca să anuleze reforma după alegerile parlamentare din 2029.

Acesta susține că inițiativa urmărește, de fapt, lichidarea a peste 600 de primării. Dodon a acuzat guvernarea că ar urmări, prin această reorganizare, să-și asigure victoria la următoarele alegeri locale.

Deputații PAS au respins acuzațiile opoziției. Sergiu Lazarencu i-a acuzat pe criticii reformei de „lașitate și ipocrizie”.

Potrivit acestuia, reorganizarea nu are drept scop schimbarea denumirilor de pe hartă sau mutarea sediilor administrative. Miza este ca administrațiile locale să dispună de resursele necesare pentru a rezolva problemele comunităților.

O reacție a avut și vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Aceasta a criticat tonul discursurilor din opoziție și a spus că unii deputați prezintă reforma ca pe o catastrofă iminentă, de parcă „vine Apocalipsa”.

Gherman a invocat și exemple de amalgamări voluntare realizate de primării conduse de reprezentanți ai partidelor din opoziție. Potrivit ei, în acest proces s-au implicat 25 de primării conduse de aleși locali ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune condusă de Ion Chicu.

Alte 92 de primării au fost conduse de reprezentanți ai PSRM, 11 de aleși locali ai Partidului Nostru și patru de reprezentanți ai Partidului Comuniștilor. Vicepreședinta Parlamentului a vorbit și despre sprijinul financiar prevăzut pentru reorganizare. Pentru următorii doi ani, Guvernul a alocat aproape 3,5 miliarde de lei.

„Pentru următorii doi ani, Guvernul a prevăzut aproape 3,5 miliarde de lei. Nu știu, e mult sau puțin, dar este un început, carul a pornit din loc, iar eu vă rog să nu ne puneți bețe în roate. Stimați cetățeni, satul vostru rămâne acolo unde este: cu numele lui, cu biserica lui, cu hramul lui, cu istoria lui, cu baba neagră de la nord, cu cavarmaua de la sud, cu dulceața de trandafiri de la centru, iar cel mai important – cu omenia pe care o au moldovenii”, a declarat deputata PAS.

În timpul dezbaterilor, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a explicat și cum vor fi luate deciziile în cazul localităților care nu ajung la un acord privind reorganizarea. Oficialul a declarat că autoritățile centrale vor interveni prin amalgamare normativă acolo unde aleșii locali nu au reușit să finalizeze procesul. Buzu a precizat că, în opinia sa, poziția oficială a unei comunități este exprimată de primar și consiliul local.

„Nu tot timpul este clar dacă cineva vorbește în numele localității. Vorbesc în numele localității consiliul local și primarul. Atât. În rest, la amalgamarea normativă, Guvernul își asumă responsabilitatea”, a declarat Buzu.

Secretarul general al Guvernului a prezentat și bilanțul consultărilor desfășurate în ultimele luni. Potrivit acestuia, autoritățile au primit peste 1.200 de notificări și petiții și au discutat cu reprezentanții comunităților despre viitoarea configurație administrativă.

În ultimele 11 luni au fost adoptate 1.226 de decizii de amalgamare voluntară. Acestea au fost aprobate de 788 de autorități publice locale, ceea ce reprezintă 88,5%. Totodată, au fost organizate aproximativ 2.000 de ședințe cu aleșii locali și 1.300 de consultări publice. La acestea au participat peste 121.000 de persoane.

Autoritățile au mai înregistrat 1.387 de propuneri la proiectul de lege. Alexei Buzu a declarat că fiecare dintre ele a fost examinată și a primit un răspuns.

Cele două proiecte de lege privind reorganizarea administrativ-teritorială au fost aprobate în prima lectură cu voturile a 53 de deputați. Împotrivă au votat 20 de parlamentari la unul dintre proiecte și 16 la celălalt. Documentele urmează să fie examinate în lectura a doua, etapă în care pot fi propuse modificări înainte de adoptarea finală.