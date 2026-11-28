Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lansat sâmbătă un apel către instituțiile judiciare și autoritățile statului, cerându-le să trateze cu maximă prioritate combaterea violenței domestice și a agresiunilor asupra femeilor. Poziția oficialului a fost exprimată în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Parlamentului, organizat de Comisia Specială pentru Combaterea Violenței Domestice, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor.

În intervenția sa, Radu Marinescu a atras atenția că agresiunile în familie și violența îndreptată împotriva femeilor sunt probleme grave, care nu pot fi tolerate și care impun o mobilizare rapidă și unitară atât la nivelul autorităților publice, cât și în rândul societății civile.

„Spunem nu violenței împotriva femeilor, spunem nu violenței domestice și cerem ca organele judiciare și toate instituțiile implicate să prioritizeze combaterea acestui fenomen. Violența domestică, violența împotriva femeilor este un lucru inacceptabil”, a declarat Radu Marinescu.

Totodată, ministrul a dat asigurări că Ministerul Justiției rămâne pe deplin implicat în inițiativele dedicate prevenirii și sancționării acestor fapte, punând accent pe siguranța femeilor și a categoriilor vulnerabile.

Pentru a limita amploarea acestui fenomen, oficialul a indicat necesitatea unei strategii pe mai multe paliere, care să îmbine modificările legislative cu reacția promptă a instituțiilor, educația, prevenția și implementarea unor politici publice coerente.

„Prin lege, prin reacție instituțională, prin educație, prin prevenție, prin politici publice responsabile vom reuși să oprim acest fenomen nociv”, a transmis ministrul.

Radu Marinescu a punctat că sistemul judiciar trebuie să manifeste toleranță zero față de abuzurile comise asupra persoanelor vulnerabile și să intervină decisiv atunci când legea este încălcată.

„Justiția nu tolerează violența împotriva persoanelor care sunt vulnerabile, nu tolerează violența împotriva femeilor, nu tolerează infracțiunile și că vom lua măsuri”, a afirmat Radu Marinescu.

În încheierea mesajului său, ministrul Justiției a subliniat importanța parteneriatului dintre instituțiile statului și organizațiile societății civile, arătând că doar printr-un demers comun și susținut pot fi obținute rezultate reale în eradicarea violenței domestice.